ابتعد عن السعودية .. سيرخيو راموس يفاجئ الجميع بوجهة غير متوقعة في نهاية الميركاتو

المدافع المخضرم يفلت من يد العروببة والشباب

فجر الإسباني سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد وإشبيلية السابق، مفاجأة من العيار الثقيل في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد رحيله عن إشبيلية في الموسم الماضي، ارتبط اسم راموس طوال الميركاتو باقترابه من خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي للمرة الأولى، سواء من بوابة نادي العروبة، الصاعد حديثًا أو الشباب ومن قبلهما النصر.

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لكن على غير المتوقع، كشفت تقارير صحفية أن المدافع التاريخي لريال مدريد، قرر ألا يغادر إسبانيا وإنهاء مسيرته داخل بلاده.

ووفقًا للصحفي الموثوق مارسيلو مارسيلو باترونشيني، فإن راموس سيفجر مفاجأة في الميركاتو من خلال إعلان انتقاله اليوم إلى نادي ديبورتيفو لاكورونيا، في صفقة انتقال حر.

وينشط ديبورتيفو لاكورونيا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، لذلك يحتاج إلى لاعب كبير بخبرات راموس من أجل العودة إلى أضواء الليجا من جديد.

ويأتي هذا الخبر، كصدمة لجماهير العروبة السعودي خصوصًا أن رئيس النادي، مؤنس الضوي، كان قد ألمح إلى تعاقد ناديه مع مدافع أوروبي صاحب اسم كبير ومهم، ويحضر لأول مرة في المنطقة العربية.

وكذلك الحال بالنسبة لجماهير الشباب، حيث ذكر الإعلامي الرياضي عماد الصائغ، عبر منصة (X)، أن إدارة نادي الشباب، اتفقت مع سيرخيو راموس، بالإضافة إلى دانييل بودينسي، على كافة الشروط والطلبات والمدة الزمنية، من أجل الانتقال إلى قلعة الليوث، قبل نهاية الميركاتو.