السد يقدم تشافي هدية لبرشلونة!

تشافي يقترب من الرحيل عن السد

كشفت تقارير صحفية قطرية، اليوم الإثنين، عن تطورات موقف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري من الاستمرار في القيادة الفنية رفقة الفريق.

ينتهي عقد الإسباني تشافي هيرنانديز في نهاية يونيو من العام الجاري، مما أثار الشكوك حول استمراره من عدمه خلال الفترة الماضية رفقة نادي السد.

السد يتجه لإنهاء علاقته مع تشافي

أوضحت قنوات "الكأس" القطرية، اليوم الإثنين، أن تشافي المدير الفني للسد يقترب من الرحيل عن السد في نهاية عقده في يونيو المقبل لينهي مسيرة رائعة مليئة بالإنجازات.

أشارت القنوات القطرية إلى أن إدارة مجلس نادي السد لم تفتح خط مفاوضات مع تشافي حتى الآن من أجل تمديد عقده لفترة جديدة من أجل الاستمرار مع الفريق القوي الذي أسسه.

هل يعود تشافي إلى برشلونة؟

ربطت عدة تقارير خلال الأشهر الماضية قبل تولي كومان تدريب برشلونة، باقتراب تشافي من تولي منصب المدير الفني للبلوجرانا بعد ما حققه رفقة السد القطري وتطوره الفني.

برشلونة تعاقد مع كومان في أغسطس الماضي، ولكن مازال البلوجرانا يعاني في الكثير من الأحيان خلال المنافسة على لقب الدوري، بالإضافة إلى الخروج من دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الحالية.

فهل نرى خلال الفترة المقبلة، عودة تشافي إلى برشلونة في منصب بالجهاز الفني لفريقه الذي حقق معه بطولات وهو لاعب؟

بطولاته مع السد

حقق السد القطري رفقة تشافي بتواجده في منصب المدير الفني بطولتين، وهما دوري نجوم قطر وكأس قطر في الموسم الكروي الجاري، وسط أداء مميز للفريق.

وأثناء تواجده كلاعب رفقة السد، حقق تشافي بطولتين أيضًا هي دوري نجوم قطر وكأس قطر، تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

تاريخ كبير لتشافي مع برشلونة

تواجد تشافي رفقة برشلونة بالفريق الأول منذ عام 1998 حتى عام 2015 ورحل، انضم إلى السد القطري، حيث حقق بقميص البلوجرانا الكثير من البطولات.

حقق تشافي مع برشلونة 8 بطولات للدوري الإسباني، و4 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و 3 بطولات لكأس الملك الإسباني و8 بطولات من كأس السوبر الإسباني وبطولتين من كأس السوبر الأوروبي وبطولتين لكأس العالم للأندية.