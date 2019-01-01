السد × الهلال - إنذار لزعيم قطر .. الأزرق "مرتاح"!

كلاسيكو خليجي يضم لفريق عربي التواجد في نهائي دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وأخيرًا اقترب الطريق إلى نهايته، 180 دقيقة فقط تفصل الهلال السعودي والسد القطري عن الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد مشوار ماراثوني طويل، كُتبت لهما فيه الوصول إلى نصف النهائي.

الزعيم القطري بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني، خطف بطاقة التأهل أمس الإثنين، بعدما عوّض خسارته في ذهاب ربع النهائي أمام النصر السعودي بنتيجة 2-1، إلى فوز في الإياب بنتيجة 3-1.

أما زعيم السعودية فاقتنص التأهل اليوم الثلاثاء، بالإطاحة بمواطنه الاتحاد بالفوز بنتيجة 3-1، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

الآن نحن على موعد مع كلاسيكو خليجي في الأول من أكتوبر المقبل بين الزعيمين، على استاد جاسم بن حمد، على أن يُقام الإياب في 22 من الشهر نفسه، على ملعب جامعة الملك سعود.

مواجهة صادمة لجمهور السد، نظرًا للتاريخ المليء بالإخفاقات خلال مواجهات الفريقين..

الفريقان تقابلا من قبل 12 مرة في دوري أبطال آسيا بنظامها القديم والحديث، انتصر الأزرق في سبع مباريات، مقابل اثنين فقط للزعيم القطري، وحضر التعادل ثلاث مرات.

الشباك القطرية اهتزت بأقدام لاعبي الهلال بـ18 هدف، بينما زار السداويون الشباك الهلالية بثمانية أهداف.

خمس مباريات من الـ12، كانت بالأدوار الإقصائية، وفي جميعها يطيح الهلال بالسد في كل مرة..

أول لقاء إقصائي كان في نسخة عام 2000 بتصفيات 2 غرب، وفاز الأزرق بنتيجة 1-0، ثم كرر فوزه في الإياب بنتيجة 2-1.

ووقتها شق الهلال طريقه حتى وصل للنهائي وحصد اللقب بالفوز أمام جوبيلو إيواتا الياباني بنتيجة 3-2.

اللقاء الإقصائي الثالث كان في نسخة عام 2002، بدور نصف النهائي، ووقتها كان نظام البطولة لا يعتمد على الذهاب والإياب، وللمرة الثانية يطيح الهلال بالسد من البطولة بالفوز بنتيجة 2-1.

وفي هذه النسخة كذلك، حصد الزعيم السعودي لقب البطولة القارية، بالفوز في النهائي أمام جيونيك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بنتيجة 2-1.

اللقاء الإقصائي الرابع، كان في دور ربع نهائي نسخة عام 2014، وكالعادة يفوز الهلال في الذهاب 1-0، ثم تعادلا سلبيًا في الإياب، ليصعد الأزرق إلى نصف النهائي.

وكما العادة، عندما يلتقي الهلال بالسد في الأدوار الإقصائية، يصل الزعيم السعودي في النهاية إلى المباراة النهائية، لكن في عام 2014 لم ينجح في حصد اللقب، حيث خطفه منه ويسترن سيدني الأسترالي بالفوز في الذهاب 1-0، والتعادل في الإياب 0-0.

أما آخر مباراتين جمعت بينهما فكانتا بعام 2015، بدور المجموعات وتقاسما بهما الفوز، حيث انتصر السد في الذهاب 1-0، ثم فاز الهلال في الإياب 2-1.