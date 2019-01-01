رباعية جديدة كتيبة تشافي - السد ينهزم أمام الريان بكلاسيكو قطر

الزعيم لم يستفق من كبوة ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال أمام الهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل السد تراجعه للمباراة الثانية على التوالي بعدما تلقى الهزيمة أمام الريان برباعية مقابل هدفين، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

مع مرور الـ17 دقيقة الأولى من الكلاسيكو، قام حكم اللقاء بإلغاء هدف للضيوف، بعدما رجع إلى تقنية الفيديو، بداعي التسلل.

الريان عاد للتقدم من جديد، لكن هذه المرة بهدف صحيح، بأقدام ميركادو، بعدما هُيأت له عرضية من ركنية برأسية، وضعها بشكل رائع في الشباك.

الزعيم عاد سريعًا وأدرك التعادل بعدها بدقيقتين، حيث أرسل أكرم عفيف تمريرة خلفية إلى نام تاي هي، ليسددها الأخير في الشباك مباشرة قوية.

وقبل نهاية الشوط بدقيقتين، أضاف تاباتا الهدف الثاني للريان، حيث بدأت الهجمة بعرضية طولية من وسط الملعب، وضعت ياسين براهيمي على انفراد بحارس المرمى سعد الشيب، لكن الأخير تصدى لتسديدته، لترتد الكرة إلى تاباتا، الذي وضعها بسهولة في الشباك.

كتيبة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، أدرك التعادل للمرة الثانية في الدقيقة 54 من عمر المباراة، برأسية من بغداد بونجاح، بعدما استقبل عرضية متقنة من حامد إسماعيل.

تعادل الزعيم لم يدم طويلًا، فبعده بخمس دقائق، أحرز عبد العزيز حاتم الهدف الثالث للضيوف، حيث بدأت الفرصة بمهارة فردية رائعة من ياسين براهيمي، راوغ بها الدفاع السداوي، ثم مرر الكرة إلى الأول، ليسددها قوية في المرمى على يسار الشيب.

وفي الدقيقة 70 من عمر اللقاء، أضاف الريان الهدف الرابع، حيث تسلم ياسين براهيمي الكرة من وسط ملعب الخصم ثم انطلق إلى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في المرمى وسط حراسة دفاعية.

في الربع ساعة الأخيرة، عاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو، ليشير بعدها باحتساب ضربة جزاء لصالح الريان،، إثر لمسة يد من حامد إسماعيل، لكن تصدى الشيب بنجاح لتسديدة براهيمي.

الهزيمة جمدت رصيد السد عند النقطة 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد الريان إلى النقطة 12 في المركز الرابع.

وتعد هذه هي الهزيمة الثانية على التوالي للزعيم برباعية، حيث هزم قبل أيام برباعية مقابل هدف وحيد أمام الهلال السعودي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.