الزمالك يواصل إثارة الجدل .. شكوى جديدة عقب لقاء الشباب في كأس الملك سلمان

الفارس الأبيض خسر لقاء الشباب، ولجأ للاتحاد العربي للاحتجاج

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كما لم تمر مواجهة الزمالك المصري والشباب السعودي مرور الكرام داخل الملعب، فهي كذلك خارجه، خاصةً من جانب الفارس الأبيض.

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الفريق المصري خسر اللقاء بهدف نظيف، سجله الأرجنتيني إيفر بانيجا من ضربة جزاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م.

وشهدت المباراة جدلًا واسعًا، إثر الجزائية، التي احتسب بداعي لمسة يد على مدافع الزمالك محمد عبد الغني، إذ هدد قائده محمود عبد الرازق "شيكابالا"، حكم اللقاء الليبي عبد الواحد حرويدة، داخل الملعب بالانسحاب، اعتراضًا على ضربة الجزاء.

وعقب المباراة، ووفقًا لقنوات "الكاس" القطرية، فإن النادي المصري تقدم باحتجاج رسمي أمام الاتحاد العربي لكرة القدم على حكم اللقاء.

ومن جانبه، استغرب الكولومبي أوسوريو؛ المدير الفني للزمالك، قرار الحكم بتصريحات رسمية خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إذ قال: "استغرب رد فعل الحكم في ضربة الجزاء، هي غير مستحقة من وجهة نظري، بجانب أنها أشهر عديد الكروت الصفراء للاعبينا".

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هذا الاحتجاج هو الثاني للزمالك في غضون 48 ساعة تقريبًا، إذ كان احتجاجه الأول على سيطرة قائد النصر كريستيانو رونالدو على صالة الألعاب الرياضية في فندق إقامة الفريقين، في غالبية الأوقات، وعدم إتاحة الفرصة للاعبي الفارس الأبيض للتدرب.

يذكر أن رصيد الزمالك تجمد عند ثلاث نقاط في وصافة المجموعة الثالثة، فيما يتصدر الشباب الترتيب بثلاث نقاط، مع انتظار مواجهة النصر (1 نقطة)، والاتحاد المنستيري (0 نقطة)، المقامة حاليًا، لتحديد ملامح المجموعة عقب نهاية الجولة الثانية.

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