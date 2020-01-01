الزمالك يسعى لتجديد عقد فرجاني ساسي قريبًا

هل يوافق النجم التونسي؟

أوكلت إدارة الزمالك لأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالنادي، أن يتفاوض مع فرجاني ساسي لتمديد إقامته في القلعة البيضاء بالفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الدولي التونسي مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، وسط اهتمام كبير به من أندية الخليج العربي على وجه التحديد.

ووفقًا لآخر التقارير، فإن المفاوضات سوف تبدأ في وقت قريب من الآن، وبالتحديد بمجرد عودة ساسي إلى مصر من بلاده تونس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

المزيد من الفرق

كرة القدم المصرية متوقفة حالها كحال كرة القدم حول العالم بعد تفشي فيروس كورونا، وسط تأكيدات من وزارة الشباب أن النشاط سيعود تدريجيًا بداية من منتصف يونيو المقبل.

اقرأ أيضًا.. الأهلي يحدد سعر بيع أزارو

كورونا قد يكون أحد الوسائل التي سيستخدمها الزمالك للإبقاء على ساسي، فتشير تقارير من الصحف التونسية أن الراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب وطلبات إدارة الأبيض المادية للتخلي عنه باتت غير قابلة للتطبيق واقعيًا بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

هذ الأمر قد يُبشر الجماهير البيضاء بأن المفاوضات ستسير بصورة إيجابية بين الطرفين، ما يُقرِّب لاعب الترجي الأسبق من البقاء لمدة طويلة داخل ميت عقبة.

الجدير بالذكر أن ساسي قدّم موسمًا إعجازيًا مع الزمالك إبان فترة كريستيان جروس، ورغم البداية السيئة هذا الموسم بعد عودته من الإصابة، لكنه استفاق وقاد ناديه لبطولتي السوبر المصري والأفريقي في فبراير الماضي.