الأهلي يحدد سعر بيع أزارو

أين يلعب المغربي الموسم المقبل؟

تحدثت تقارير في المغرب عن تحديد الأهلي المصري سعراً نهائياً لبيع مهاجمه المُعار إلى الاتفاق السعودي وليد أزارو خلال سوق الانتقالات.

اللاعب رحل إلى السعودية على سبيل الإعارة، وهناك سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفاً في سبع مباريات مع الاتفاق.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن الأهلي يطلب ثلاثة ملايين يورو من أجل بيع مهاجمه السابق، وذلك بعد أن أكد رينيه فايلر، مدرب الفريق، عدم حاجته للاعب.

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وأضاف التقرير أن النادي المصري يعمل حالياً على تسويق أزارو والبحث عن مشتري له بعد تأكده من عدم سعي الاتفاق لضمه نهائياً.

وصرح خالد العطوي، المدير الفني للاتفاق، بأن اللاعب لن يتم ضمه نهائياً من قبل ناديه بعد انتهاء فترة إعارته الحالية.

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وفي سياق متصل، كشف عبد اللطيف المقتريض، رئيس الدفاع الحسني الجديدي، أن الأهلي دفع له نصف القيمة المستحقة عن انتقال أزارو إلى الاتفاق بحسب العقد بين الناديين.

ويملك الأهلي والنادي المغربي اتفاقاً ينص على دفع الأول 20% من قيمة انتقال أزارو إلى أي نادي، الاتفاق المتواجد أيضاً في عقد بيعه لحميد أحداد إلى الزمالك، ولكن الأخير لم يلتزم به.

وقال المقتريض مع "هسبورت" أيضاً أن الزمالك أخل بالاتفاق ولم يدفع له بعد إعارة اللاعب إلى الرجاء البيضاوي، وأشار إلى عدم رد الزمالك على طلباته.

يذكر أن أحداد انتقل إلى صفوف الرجاء من الزمالك مُعاراً حتى نهاية الموسم الكروي الحالي المتوقف بسبب فيروس كورونا.