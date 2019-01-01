بعد اختياره لتمثيل تونس، هل يغيب ساسي عن مباراة المقاولون؟

هل يتم التأجيل مجددًا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس قائمة اللاعبين المستدعين لمعسكر مارس استعدادًا لمواجهة إي سواتيني في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية والمباراة الودية أمام الجزائر، وقد ضمت لاعب الزمالك فرجاني ساسي ومواطنه ظهير أيسر الأهلي علي معلول.

ويُمثل استدعاء ساسي مشكلة كبيرة لناديه المصري، إذ سيلعب مباراة المقاولون العرب المؤجلة في الدوري المصري يوم 20 مارس القادم، أي قبل يومين فقط من مواجهة تونس مع إي سواتيني، وهو ما قد يعني غياب اللاعب عن المباراة الصعبة في الجبل الأخضر إلا إن وافق اتحاد كرة القدم التونسي على تأخر انضمامه لمعسكر المنتخب.

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وأشار موقع "في الجول" المصري أن مسؤولي النادي الأبيض بدأوا اتصالاتهم بالفعل مع الاتحاد التونسي للسماح لفرجاني ساسي بالتأخر يومين والانضمام للمنتخب عقب لعب مباراة المقاولون التي تتلو مباراة نصر حسين داي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يُذكر أن التونسي الآخر في الزمالك "حمدي النقاز" لم يُستدع لتمثيل نسور قرطاج لوجود مشكلة سابقة بينه وبين لاعبي منتخب تونس لكرة اليد "مكرم الميساوي وأسامة حسني" بسبب شجار الثنائي مع أشرف السعفي لاعب النجم الساحلي لكرة اليد.