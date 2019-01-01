الزمالك يلاقي جينيراسيون على استاد السلام ومحاولات لزيادة عدد الجماهير

الجهات الأمنية تحدد عدد الحضور الجماهيري، ومسؤولو الأبيض يحاولون زيادة العدد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، خطابًا رسميًا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، لإخطاره بموافقة الجهات الأمنية على إقامة مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، على ملعب السلام بالقاهرة.

الاتحاد الأفريقي كان قد حدد يوم 24 من أكتوبر الجاري موعدًا لإعادة مباراة الفريقين، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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ويأتي قرار إعادة المباراة بعدما انسحب الفريق السنغالي ورفض خوض اللقاء ببرج العرب بالإسكندرية، بعدما تم إخطاره بنقل اللقاء قبل الموعد المحدد مسبقًا بـ48 ساعة فقط.

وأجرى كاف تحقيقاته خلال الأيام الماضية، ليتأكد أنه لم يكن هناك أي ظروف أمنية تستدعي نقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية، خاصةً وأن العاصمة استضافت مباريات في الدوري المحلي، في نفس موعد مواجهة الفارس الأبيض الأفريقية.

ووفقًا لقناة "تايم سبورتس" فإن خطاب اتحاد الكرة للقلعة البيضاء شمل الاتفاق على حضور 5 آلاف مشجع للمباراة، في الوقت الذي يجري به مسؤولو الأبيض محاولات لزيادة عدد الحضور.

يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بهزيمة الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد في السنغال.

ومن المقرر أن يقع الفائز منهما في المجموعة الأولى، التي تضم أول أغسطس الأنجولي، مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي.