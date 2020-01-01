الزمالك: جماهيرنا تقبلت نتائج مسحة كورونا بعد تغيير الشركة

الزمالك سيفقد 3 لاعبين مؤثرين في النهائي الإفريقي بسبب كورونا.

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن جماهير ناديه تقبلت نتائج المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، دون أي مشاكل، بعدما تم تغيير الشركة المسؤولة.

المسحة الطبية أعلنت عن إصابة 3 لاعبين في الزمالك بفيروس كورونا، وهم محمود حمدي الونش، وعبد الله جمعة، ويوسف إبراهيم أوباما، كما أعلن عن إصابة 3 لاعبين بالأهلي، وهو صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج.

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وأنور قال خلال تصريحات تليفزيونية: "المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، يقوم حاليًا بمراجعة حساباته، بعد إصابات كورونا، لأن الثلاثي من القوام الأساسي لفريق الزمالك، ولا يوجد أي أعراض وحالتهم جيدة، ولكنهم أصبحوا خارج اللقاء".

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عضو مجلس الزمالك تابع: "بعد علمنا بأن شركة تابعة لمحمد كامل هي المسؤولة عن المسحات الطبية، وبسبب قلق جماهير الزمالك لأنه راعي الأهلي، قمنا بطلب تغيير الشركة، وبالفعل تم الاستجابة لطلبنا، والتغيير حدث للأهلي أيضًا".

وواصل: "بعد تلبية طلبنا، هناك تقبل من جانب نادي الزمالك وجماهيره لنتائج المسحات، ولو كانت نفس النتائج ظهرت مع الشركة الأخرى، لحدثت بعض المشاكل".

واختتم أنور تصريحاته قائلًا: "الزمالك الأكثر تضررًا بعد إصابات كورونا، وبالفعل ديانج قوة كبيرة للأهلي، ولكن وليد سليمان وصالح جمعة بدلاء، أما الزمالك خسر ثلاثي أساسي، ولا نمتلك ظهير أيسر".

الزمالك يستضيف الأهلي مساء غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.