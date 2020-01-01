تصنيف فيفا .. المنتخبات العربية تتمسك بمراكزها عالميًا وقاريًا

المنتخبات العربية تظل في أمكانها عالميًا وقاريًا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي للمنتخبات الخاص بشهر نوفمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي التي شهدت خوض جميع المنتخبات مباريات، سواء رسمية أو ودية.

وأقيمت مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، كما خاضت المنتخبات العربية في آسيا مباريات ودية، في ظل تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولم يشهد التصنيف تغييرًا كبيرًا، حيث ظلت المنتخبات العربية متمسكة بمراكزها، حيث يتصدر المنتخب التونسي قائمة المنتخبات العربية، باحتلاله المركز الـ26 عالميًا، ويأتي بعده الجزائر بالمركز 30، ثم المغرب 39 على مستوى العالم.

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المنتخب المصري احتل المركز الرابع عربيًا والـ52 عالميًا، ثم قطر الخامس عربيًا و57 عالميًا، ثم المملكة العربية السعودية السادس عربيًا وفي المركز الـ67 عالميًا.

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ويأتي المنتخب العراقي في المركز السابع عربيًا والـ70 عالميًا، ويليه المنتخب الإماراتي الثامن عربيًا والـ74 عالميًا، ثم سوريا 79 والتاسع عربيًا، وسلطنة عمان العاشر عربيًا والـ82 عالميًا.

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وعلى المستوى قارة إفريقيا، يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي، والجزائر الثالث والمغرب الخامس ومصر السابع.

أما على مستوى قارة آسيا، يأتي المنتخب القطري في المركز الخامس، والسعودية السادس والعراق السابع والإمارات الثامن.