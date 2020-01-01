أخبار الزمالك اليوم | عقبة واحدة في طريق عودة عمر جابر

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 أبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 26 أبريل 2020 ..

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فيديو | معلول لرامز: أفضل عضة الثعبان على التوقيع للزمالك

استضاف رامز جلال، مقدم برنامج المقالب الشهير، علي معلول، لاعب النادي الأهلي المصري، في إحدى حلقاته وخيره بين التوقيع للزمالك أو العض من الثعبان. التفاصيل هنا

الدفاع الجديدي: طلبنا من الزمالك حصتنا من إعارة أحداد

كشف نادي الدفاع الجديدي المغربي عن مخاطبة الزمالك لطلب الحصول على حصته من قيمة إعارة حميد أحداد للرجاء. التفاصيل هنا

كيف ومتى سيعود الدوري، وهل يُمنح اللقب للأهلي؟ حسام الزناتي يُوضح

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم أن عودة الدوري المصري هذا الموسم صعبة لعدة أسباب أبرزها تأثير ذلك السلبي على جدولة الموسم القادم من البطولة. التفاصيل هنا

عمرو زكي: رفضت الأهلي لأجل الزمالك

كشف عمرو زكي أن نادي لوكوموتيف موسكو عرضه على الأهلي مقابل ضم الثنائي محمد عبد الله ومحمد أبو تريكة لكن النادي المصري رفض الأمر تمامًا، مشيرًا كذلك إلى رفضه الانضمام للفريق الأحمر بسبب رغبته اللعب للزمالك وحصوله على وعد من مرتضى منصور بضمه ذلك الوقت.

عقبة واحدة في طريق انتقال عمر جابر للزمالك

أفادت مصادر صحفية أن عقبة واحدة تقف في طريق انتقال عمر جابر من بيراميدز إلى الزمالك، وهي رفض اللاعب المقابل المالي المعروض عليه من النادي الأبيض.

المصادر أضافت أن الزمالك عرض على لاعبه السابق الحصول على 8 ملايين جنيهًا مصريًا سنويًا لكنه يطلب الحصول على 12 مليون جنيهًا مصريًا، خاصة أنه يتقاضى حاليًا 15 مليون جنيهًا مصريًا.

عمرو زكي: ممدوح عباس رفض 140 مليون جنيهًا لانتقالي