مؤيد العجان: أعمل على العودة إلى الزمالك والإصابة أعاقتني

مؤيد العجان يمتلك عروضًا مصرية ويدرس العودة إلى الدوري المصري.

أكد مؤيد العجان، لاعب فريق الوحدة السوري، على أنه يعشق ناديه السابق الزمالك، ومازال يتابعه حتى الآن بعد رحيله عن الفريق الأبيض، مبديًا فخره الكبير بتمثيله.

وكان مؤيد العجان قد انضم إلى صفوف نادي الزمالك خلال موسم 2017-2018، ولكنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي بالركبة، هو ما تسب في رحيله عن الفريق الأبيض.

العجان قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "بدايتي مع الزمالك كانت جيدة، ولكن الإصابة بالرباط الصليبي عطلت مسيرتي، خاصة وأنني كنت ألعب في صفوفه على سبيل الإعارة وليس انتقالًا نهائيًا".

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اللاعب السوري تابع: "كنت أؤدي بشكل جيد مع نيبوشا، ولكن إيهاب جلال فضل مشاركة لاعبين آخرين في مركزي، وكلما شاركت معه كنا نحقق نتائج إيجابية، ولكني كنت ألعب في فريق كبير وأحترم وجهة نظره".

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وكشف مؤيد العجان عن أنه مازال يتواصل مع زملائه السابقين بالزمالك، حيث قال: "أتواصل مع طارق حامد ومحمود الونش ومحمود جنش وعبد الله جمعة، وأكن لهم كل الحب والاحترام".

وواصل: "لا أفوت مباراة للزمالك، كنت متواجدًا في مصر أثناء مباراتي السوبر الإفريقي والمصري، واحتفلت مع أصدقائي بعد تتويج الفريق الأبيض بالبطولتين".

واختتم العجان تصريحاته قائلًا: "أريد العودة إلى الدوري المصري لأجد الطريق الذي سيدلني للعودة إلى الزمالك مرة أخرى، حيث أمتلك عرضين حاليًا من مصر".