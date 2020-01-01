أخبار الزمالك اليوم | مرتضى منصور : الأهلي يحاول عدم إذاعة حلقة سيد عبدالحفيظ مع رامز جلال

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 29 أبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 29 أبريل 2020 ..

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إبراهيم صلاح : كنت أتمنى إنهاء مشواري مع الزمالك

أكد إبراهيم صلاح، لاعب المقاولون العرب، والزمالك السابق، أنه كان يتمنى إنهاء مشواره في القلعة البيضاء، لافتًا إلى أنه رفض اللعب للأهلي مرتين.

مرتضى منصور : الأهلي يحاول عدم إذاعة حلقة سيد عبدالحفيظ مع رامز جلال

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، إن الأهلي يتوسل لإدارة قناة mbc مصر، على مدار الثلاثة أيام الماضية، من أجل منع إذاعة حلقة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في برنامج المقالب للممثل رامز جلال.

كارتيرون يتابع تدريبات اللاعبين بالفيديو

يعتمد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على "الفيديو" لمتابعة تدريبات لاعبي الفريق، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

الحاج ضيوف: الأهلي والزمالك مثالان يجب أن تُتابعها أندية أفريقيا

أشاد الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال المعتزل كثيرًا بأسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة وكذلك بفريقي الأهلي والزمالك. التفاصيل هنا

حازم إمام: الزمالك يريد مبادلة كاسونجو بمحمود وادي

أكد حازم إمام نجم الزمالك المعتزل أن إدارة النادي ترغب في إتمام صفقة تبادلية مع المصري البورسعيدي تشمل التنازل عن خدمات المهاجم كابونجو كاسونجو مقابل الحصول على توقيع محمود وادي، وقد أشاد الثعلب الصغير بالمهاجم الفلسطيني متوقعًا أن يكون إضافة كبيرة وقوية لهجوم الأبيض.

كارتيرون يفتح الباب لرحيل عواد، واللاعب يرفض العروض المحلية

كشفت مصادر صحفية عن رغبة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بقاء الثلاثي محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جنش في الفريق الموسم القادم وترحيبه برحيل محمد عواد الذي ضمه النادي في صفقة كبيرة الصيف الماضي.

وأضافت المصادر أن الإدارة تُحاول إقناع عواد بالخروج الموسم القادم بالإعارة وليس البيع النهائي، وأوضحت أن اللاعب يرفض الانتقال لأي فريق محلي وكلف وكيله بالبحث عن نادٍ خليجي.

3 لاعبين يُشعلون صراع القطبين في ميركاتو الصيف

أفادت عدة مصادر صحفية عن دخول الأهلي والزمالك في صراع قوي وشرس على خدمات 3 لاعبين لضمهم في سوق الانتقالات الصيفي القادم، وهم كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي وحسام حسن مهاجم سموحة وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.

اتهامات جديدة للنقاز

اتهم مجلس إدارة نادي الزمالك، التونسي حمدي النقاز؛ لاعب الفريق السابق، بالتلاعب في الأوراق التي قدمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيفا كان قد حكم لصالح التونسي في قضية عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء، مما اضطره لفسخ عقده من طرف واحد.

وأكد مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض أن النقاز تلاعب في الأوراق، وأنه يمتلك مستندات تثبت منح اللاعب 900 ألف دولار قبل فسخ عقده.

لاعب بيراميدز على رادار الزمالك

كشفت بعض التقارير الصحفية عن رغبة الزمالك في التعاقد مع طارق طه؛ ظهير أيسر بيراميدز، في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل عدم وضوح موقف أحمد فتوح؛ المعار إلى سموحة.

كاسونجو يرفض عرض الزمالك

أوضحت بعض التقارير أن الكونغولي كاسونجو كابونجو؛ مهاجم الزمالك، ليس لديه أي مانع في الرحيل عن الفارس الأبيض في الصيف المقبل إلا أنه يرفض الخروج على سبيل الإعارة، مفضلًا الرحيل نهائيًا.

موقف حازم إمام من انتخابات الزمالك

أعلن حازم إمام أنه لن يخوض انتخابات المقبلة لنادي الزمالك، مؤكدًا أن يفضل الابتعاد عن العمل العام حاليًا.

وقال إمام، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لن أخوض انتخابات الزمالك المقبلة، حتى وإن لم يترشح مرتضى منصور لها، فأنا اعتزلت العمل العام مؤقتًا".

رسميًا - هاني أبو ريدة يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أعلن هاني أبو ريدة؛ الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عزمه الترشح لرئاسة اتحاد الكرة لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة. ( طالع التفاصيل )

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