مصطفى حجي يوضح حقيقة مطالبته لـ"بنشرقي" بالرحيل عن الزمالك

بنشرقي أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة بالدوري المصري

تحدث مصطفى حجي أسطورة الكرة المغربية، عن حقيقة طلبه من أشرف بنشرقي بالرحيل عن الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

أشرف بنشرقي أصبح من أهم العناصر في صفوف الزمالك خلال الموسم الحالي بعد أن قدم مستويات أكثر من رائعة رفقة الأبيض.

تمر كرة القدم في الوقت الحالي بأزمة كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم مما أدى لتوقف الأنشطة الرياضية.

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وقال حجي في تصريحات لموقع " هسبريس المغربي" إنه لم يطالب بنشرقي بالرحيل بل طالبه بالاقتناع بفكرة الاحتراف إذا تلقى عرضًا من فريق أوروبي كبير.

وأضاف أسطورة الكرة المغربية: "من الغير المقبول أن يرحل بنشرقي للعب في فريق أوروبي صغير القيمة والحجم خلال المرحلة المقبلة بعدما قدمه خلال السنوات الماضية وأيضًا مع الزمالك".

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بنشرقي ساهم في تحقيق الزمالك العديد من الانتصارات خلال المرحلة الماضية وأصبح معشوق الجماهير البيضاء خلال الفترة الأخيرة.