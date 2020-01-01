أخبار الزمالك اليوم | لا لكينو، وبيراميدز يُنافس على صفقة الوسط

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 8 يونيو 2020 ..

الزمالك يرفض ضم كينو

رفض مسؤولو الزمالك فكرة التعاقد مع البرازيلي كينو لاعب بيراميدز الذي قضى الموسم الماضي معارًا مع الجزيرة الإماراتي، وقد أفادت مصادر صحفية مصرية أن الجناح المهاري تم عرضه على الفريق الأبيض من أحد وكلاء اللاعبين لكن تم غلق الباب في وجهه فورًا بسبب راتب اللاعب المرتفع وكذلك طلبات ناديه المالية المقدرة بثمانية ملايين يورو.

الزمالك ينتظر العرض الرسمي قبل البت في مصير معروف يوسف

رفض مسؤولو الزمالك البت في مصير معروف يوسف وخاصة موقفهم من العرض القادم له من الشرطة العراقي إلا بعد وصول عرض رسمي من النادي.

المزيد من الفرق

وينتهي عقد لاعب الوسط النيجيري مع الأبيض بنهاية الموسم القادم ويلعب هذا الموسم معارًا مع المقاولون العرب الذي سبق وأبدى رغبته بضمه نهائيًا.

بيراميدز يُنافس الزمالك على لاعب وادي دجلة

دخل بيراميدز سباق الفوز بتوقيع محمود عبد العاطي نجم وسط وادي دجلة المطلوب بقوة في الزمالك، وكانت تقارير سابقة قد أكدت فوز الأبيض بالصفقة وتوقيع اللاعب إلا أن بيراميدز تواصل مع وادي دجلة للتعرف على طلباته للتخلي عن اللاعب.

برادلي يكشف سبب رفضه عرض الزمالك

كشف الأمريكي بوب برادلي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن سبب رفضه عرضًا لتدريب نادي الزمالك، بعدما تفاوض معه مسؤوليه من أجل تولي المسؤولية. التفاصيل هنا

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