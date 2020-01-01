حمدي النقاز: لا أحد في أفريقيا لا يتمنى اللعب في الأهلي

لاعب الزمالك السابق يتحدث عن مستقبله

رحب حمدي النقاز لاعب فريق سودوفا الليتواني بالعودة إلى الدوري المصري وارتداء قميص الأهلي، مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب عربي أو أفريقي لا يتمنى اللعب في الفريق الأحمر.

الظهير الأيمن التونسي كان قد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد لتاخر مستحقاته المالية ومشاكل مع الرئيس مرتضى منصور، وقد انضم لبطل ليتوانيا في عقد يمتد لـ6 أشهر وينتهي الصيف القادم مما يمنحه حرية التوقيع لأي نادٍ.

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وقد ارتبط اللاعب بعدد من الأندية العربية من السعودية والإمارات وبلاده تونس بجانب الأهلي من مصر.

النقاز تحدث عن مستقبله لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت 2" قائلًا "وقعت مع بطل ليتوانيا حتى نهاية الموسم الجاري، وفي الصيف القادم سأقيم كافة الخيارات المتاحة لاختيار الأفضل".

وحول موقفه من اللعب في الأهلي "لا توجد اتصالات مع الأهلي حاليًا، لكن لا يوجد لاعب في أفريقيا أو المنطقة العربية لا يتمنى اللعب في فريق كبير مثل الأهلي المصري، فهو فريق مثله مثل الزمالك والترجي والنجم، من أكبر الأندية في أفريقيا".

أضاف "أنا محبوب من الجميع في مصر ولذا أرحب كثيرًا بالعودة للدوري المصري، لا أغلق الباب في وجه أي نادٍ وكل الخيارات مفتوحة أمامي، وبالتأكيد أرحب كثيرًا باللعب في الأهلي".

وعن مسيرته مع الزمالك، قال صاحب الـ27 عامًا "أشكر جماهير مصر جميعًا لوقوفها بجانبي، الحمد لله أنني قدمت عملًا جيدًا مع الزمالك وخرجت من الباب الكبير، قضيت مع الفريق عامين وكانت أوقاتًا جميلة، وأعلم تمامًا أن الجمهور المصري وجمهور الزمالك يُحبني لأني لم أفتعل أي مشكلة في النادي".

أضاف "لا أريد الحديث عن فسخ عقدي مع النادي لأن تلك الأمور يتحدث عنها المحامي الخاص بي، لكن ما أريد تأكيده هو أنني لم أرحل عن الفريق بسبب المال لكن بحثًا عن "راحة البال"، لو أردت الرحيل للمال لوافقت على العرض الضخم الذي وصلني من أحد الأندية السعودية الكبيرة عقب مباراة الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري".

يُشار إلى أن حمدي النقاز انضم للزمالك خلال يناير 2018، وقد تُوج مع الفريق الأبيض بلقبي كأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية.