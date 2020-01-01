مرتضى منصور: أزمة المستحقات انتهت، وهذا هو لقب كارتيرون الجديد

الرئيس يتحدث كذلك عن شيء يحدث لأول مرة مع الأهلي

اعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك نهاية أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والموظفين التي عصفت باستقرار النادي خلال الأيام القليلة الماضية.

وامتنع لاعبو الفريق الأبيض عن نزول التدريب لعدم حصولهم على الجائزة المالية المقررة بعد تتويجهم ببطولتي السوبر، وبعدها تظاهر عددًا من موظفي النادي احتجاجًا على عدم تلقيهم رواتبهم خلال الأشهر الأخيرة.

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مرتضى منصور تحدث عبر قناته الخاصة على يوتيوب مطمئنًا جماهير الزمالك بأن أزمة المستحقات المالية انتهت تمامًا وأن أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي حصلوا على مستحقاتهم كاملة، وذلك بهدف تهيئة الأجواء الإيجابية قبل السفر إلى تونس.

وأضاف الرئيس "فزت مع الزمالك بكافة البطولات الممكنة، الدوري والكأس والسوبر في مصر، وكأس الكونفدرالية والسوبر في أفريقيا، لا يبقى لي إلا دوري أبطال أفريقيا وأتمنى الفوز به".

"لأول مرة نُعادل رقم الأهلي في الفوز بالبطولات، قديمًا كان الأهلي يتفوق في البطولات بنتيجة 11-0 لكننا لأول مرة نُصبح 11-11. هذا المدرب كارتيرون يُسمى ثعلب الصحراء لكني أطلق عليه لقب ثعلب الاستاد".

الزمالك يُواصل تدريباته استعدادًا لمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يوم الجمعة القادم في تونس، وقد وجه مرتضى منصور رسالة للجماهير في تونس بجعل المباراة في الملعب فقط مشددًا على العلاقات الرائعة التي تجمع تونس ومصر على جميع المستويات.