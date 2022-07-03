"الرموز سبب معاناة الاتحاد والنصر والأهلي"

الثلاثي قدم موسمًا مخيبًا للآمال

اتهم الإعلامي الرياضي سعود الصرامي رموز الأندية الكبيرة بالتسبب في معاناة الثلاثي الاتحاد والأهلي والنصر، مؤكدًا أنه مع اختفاء هذه الرموز، تعاني هذه الأندية، على عكس ما يحدث بالهلال.

حديث الإعلامي النصراوي نابع من غياب الثلاثي عن البطولات، خاصةً وأنهم قدموا موسم مخيب لآمال الجماهير، فيما يواصل الزعيم حصد الألقاب رغم تراجع مستواه..

العميد خسر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برعونة كبيرة، بعدما ظل مهيمنًا على الصدارة لأشهر، لكنه في الجولة 28 خسرها، ليتوج الزعيم بطلًا في الجولة الأخيرة.

أما العالمي فاختتم الموسم محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، وخرج من المنافسة على اللقب مبكرًا، بل أنه كان يعاني في المراكز الأخيرة في بداية الموسم.

فيما كانت الطامة الكبرى في الراقي بهبوطه لدوري الدرجة الأولى، بعدما حصد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، ليحتل المركز قبل الأخيرة.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عاشت أندية الاتحاد، الأهلي، النصر تحت شعار الرمز، رمزية الأندية الثلاثة اختفت مع مرور الزمن و تبدل الظروف، فكانت المعاناة عنوان كبير لحاضرها ومستقبلها".

وأضاف: "شعار الرمز والرمزية رفض الهلال التعامل معه و جعل من الكيان الأزرق هو الرمز رغم رحيل كبار شخصياته".

يذكر أن الهلال توج بطلًا للدوري للمرة الـ18 في تاريخه، كأكثر الأندية تتويجًا باللقب، وهي المرة الثالثة على التوالي له، لأول مرة في تاريخه.

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اتهم الإعلامي الرياضي سعود الصرامي رموز الأندية الكبيرة بالتسبب في معاناة الثلاثي الاتحاد والأهلي والنصر، مؤكدًا أنه مع اختفاء هذه الرموز، تعاني هذه الأندية، على عكس ما يحدث بالهلال.

حديث الإعلامي النصراوي نابع من غياب الثلاثي عن البطولات، خاصةً وأنهم قدموا موسم مخيب لآمال الجماهير، فيما يواصل الزعيم حصد الألقاب رغم تراجع مستواه..

العميد خسر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برعونة كبيرة، بعدما ظل مهيمنًا على الصدارة لأشهر، لكنه في الجولة 28 خسرها، ليتوج الزعيم بطلًا في الجولة الأخيرة.

أما العالمي فاختتم الموسم محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، وخرج من المنافسة على اللقب مبكرًا، بل أنه كان يعاني في المراكز الأخيرة في بداية الموسم.

فيما كانت الطامة الكبرى في الراقي بهبوطه لدوري الدرجة الأولى، بعدما حصد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، ليحتل المركز قبل الأخيرة.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عاشت أندية الاتحاد، الأهلي، النصر تحت شعار الرمز، رمزية الأندية الثلاثة اختفت مع مرور الزمن و تبدل الظروف، فكانت المعاناة عنوان كبير لحاضرها ومستقبلها".

وأضاف: "شعار الرمز والرمزية رفض الهلال التعامل معه و جعل من الكيان الأزرق هو الرمز رغم رحيل كبار شخصياته".

#هات_إذنك

عاشت أندية

الإتحاد الآهلي النصر

تحت شعار " الرمز "

رمزية الأندية الثلاثة "إختفت "مع مرور الزمن و تبدل الظروف،!؟

فكانت المعاناة عنوان كبير لحاضرها و مستقبلها،،!؟

شعار " الرمز " و الرمزية رفض #الهلال التعامل معه و جعل من الكيان الأزرق هو "الرمز" رغم رحيل كبار شخصياته،؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 3, 2022

يذكر أن الهلال توج بطلًا للدوري للمرة الـ18 في تاريخه، كأكثر الأندية تتويجًا باللقب، وهي المرة الثالثة على التوالي له، لأول مرة في تاريخه.

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