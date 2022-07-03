راتب ضخم وتحدٍ جديد .. النصر يغري بيانيتش

اللاعب لم ينجح في تجربته مع البرسا وهناك نية لرحيله

لا وقت لإهداره في نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، الذي يرغب في تدارك الأخطاء التي وقعت في الموسم الجاري، ويريد تهيئة الفريق بشكل سريع لفترة الإعداد، وهو بصفوف شبه مكتملة بصفقاته الجديدة، لذلك المفاوضات تجري على قدمٍ وساق مع الصفقات، والتي يأتي على رأسها البوسني ميراليم بيانيتش؛ لاعب وسط برشلونة.

البداية بالمدرب الجديد:

العالمي أعلن قبل أيام إقالة مدربه ميجيل أنخيل روسو، بعد نهاية الموسم، ونجاحه في قيادة الفريق لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما كان يعاني في البداية.

وفي اليوم التالي، أعلن النصر مباشرةً التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ليبدأ رحلة جديدة مع العالمي، بحثًا عن إعادته لمنصات التتويج.

ويأمل الجمهور من جارسيا أن ينجح في الانتقام له، إذ تلقى هزائم ثقيلة من جاره الهلال سواء محليًا أو قاريًا، وودع المنافسات مبكرًا، بجانب الرغبة في إعادة الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2023.

ما هي تفاصيل عرض النصر لبيانيتش؟

التقارير الصحفية تؤكد أن هناك مفاوضات جارية بين النادي السعودي واللاعب البوسني، كي يدعم صفوف العالمي في الموسم المقبل.

ووفقًا للصحفي التركي إكرم كونور فإن النصر عرض على بيانيتش من سبعة إلى ثمانية ملايين دولار كراتب سنوي، في محاولة لإقناعه سريعًا بالموافقة على العرض.

وأوضح الصحفي التركي أن لاعب برشلونة قد يوافق على العرض بحثًا عن تحدٍ جديد في المنطقة العربية.

ماذا قدم بيانيتش خلال مسيرته؟

لاعب الوسط صاحب الـ32 عامًا لعب لعدة أندية بأوروبا فرنسية وإيطالية وإسبانية وتركية، منها ليون، روما، يوفنتوس، برشلونة وبشكتاش.

وقضى بيانيتش الموسم الماضي معارًا من البرسا لبشكتاش التركي، شارك خلاله في 26 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع ستة آخرين.

وسبق أن تدرب البوسني تحت قيادة جارسيا؛ مدرب النصر، من قبل خلال فترة تواجده بروما، وقدم معه مستويات رائعة.

بتخصيص الحديث عن تجربة لاعب الوسط مع برشلونة، فقد شارك معه في 30 مباراة فقط، خلال موسم 2020-21، ثم تمت إعارته للنادي التركي في الموسم التالي.

ومن المفترض أن عقد بيانيتش مع البرسا مستمر حتى نهاية موسم 2023-2024.

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