وكيله: مفاوضات تجديد عقد مارسيال؟ أنا متشائم جدًا!

وكيل أنتوني مارسيال يرد سريعًا على تفعيل النادي لبند تجديد عقد اللاعب لموسم إضافي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استقبل فيليب لامبولي أخبار تفعيل مانشستر يونايتد لخيار تجديد عقد موكله أنتوني مارسيال لموسم واحد بتصريحات مقلقة للغاية بالنسبة لإدارة النادي الإنجليزي، إذ أبدى تشاؤمه من إمكانية التوصل لاتفاق حول تجديد طويل الأمد للعقد الحالي.

ويُحاول اليونايتد منذ فترة تجديد عقد المهاجم الفرنسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن الصعوبات التي يواجهها في المفاوضات دفعته لتفعيل بند تجديد العقد حتى عام 2020 للحصول على مساحة أكبر من الوقت يأمل خلالها أن يتوصل لاتفاق بالتجديد لخمس سنوات قادمة.

وقد رد الوكيل على تلك الخطوة قائلًا "أنا متشائم جدًا من إمكانية الخروج بنتيجة إيجابية من تلك المفاوضات. لقد أرسلوا لنا عروضًا بالفعل، لكنها كانت بعيدة عما نريد. نحن بعيدون عن التوصل لاتفاق حول عقد طويل الأجل".

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ورغم تلك التصريحات إلا أن مصادر جول في النادي الإنجليزي تؤكد ثقة الإدارة في تجديد عقد لاعب موناكو السابق لسنوات قادمة، ولذا كررت معه ما فعلته مع حارس المرمى دافيدي دي خيا، إذ قام مانشستر يونايتد خلال نوفمبر الماضي بتفعيل البند الموجود في عقد اللاعب الإسباني والذي يُتيح تجديده لموسم واحد.

يُذكر أن مارسيال ورغم العلاقة المتوترة من المدرب جوزيه مورينيو يعيش موسمًا جيدًا جدًا في ملعب أولد ترافورد، إذ يتصدر قائمة هدافي الفريق في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.