الذهب أصبح فضة.. رحلة سقوط مبابي في يورو 2020

موسم مبابي بين إهدار اللقب وضربة ترجيح

منذ ثلاثة أعوام، حقق المنتخب الفرنسي بطولة كأس العالم في روسيا، وسطع نجم جديد بين صفوف الفريق، كيليان مبابي، فتى ذهبي يعول الديوك للفوز بالكأس للمرة الثانية في تاريخه.

تبدأ بطولة أمم أوروبا وتتوجه الأنظار نحو هذا الفتى من جديد، لكن ما حدث كان غير متوقع، تودع فرنسا البطولة مبكرًا والفتى الذهبي ينهي آمالها.

كيف كان أداء مبابي في يورو 2020؟

لم يستطع نجم باريس سان جيرمان إقناع الجماهير وقدم أداء باهت خلال البطولة حيث كشفت الإحصائيات أن مبابي أكثر لاعب في البطولة صوب الكرة نحو المرمى (14 مرة) دون أن تسفرعن أي أهداف.

تفاصيل ليلة الوداع أمام سويسرا

على الرغم من أن صاحب الـ22 عامًا شارك بشكل مباشر في هدف كريم بنزيما وساعد على قلب النتيجة لصالح البلوز أمام نظيره المنتخب السويسري إلا أنه لم يقدم أداءً مقنعًا أثناء المباراة.

وعندما وصلت المباراة إلى ضربات الترجيح، أراد اللاعب أن يتحمل المسؤولية ويتولى الضربة الخامسة والحاسمة، فإما أن يكون من يؤهل الفريق أو أن يقضي عليه لكنه فشل في التسجيل وأصبح الشخص الوحيد الملام الذي قضى على آمال بلاده في التأهل.

كيف كان موسم مبابي مع باريس سان جيرمان؟

فشل كيليان مبابي في الفوز بلقب الدروي الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، على الرغم من أن الفريق كان متصدرًا للدوري قبل أن يسقط بشكل مفاجئ في حديقة الأمراء أمام ليل بهدفٍ نظيف في 3 أبريل الماضي، كانت مباراة كانت حاسمة في توجيه اللقب نحو ليل.

ولم يفز سوى بلقب كأس السوبر الفرنسي تحت قيادة توماس توخيل، ولقب كأس فرنسا تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

وظهر الفرنسي مع النادي الباريسي خلال الموسم المنصرم في 47 مباراة سجل خلالها 45 هدف وصنع 11 آخرين.

ما هو موقف مبابي هذا الصيف من سوق الانتقالات؟

يعتبرالمهاجم الفرنسي هدف ريال المدريد منذ فترة وكانت هناك بعض المعوقات التي توقف سريان هذه الصفقة ومنها:

ارتفاع القيمة السوقية لمبابي

بالرغم من ثبات الحالة الاقتصادية للنادي الملكي نظرًا لحساباته الراسخة، إلا أن إيراداته ستنخفض بشكلٍ كبير في ظل أزمة كورونا المستمرة، مما سيؤثر على قدرته في تمويل صفقات كبرى كصفقة المهاجم الفرنسي.

راتب مبابي الكبير

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد كان بصدد التوقيع مع مبابي في صيف عام 2017، ولكن المهاجم الفرنسي الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 19 عامًا طلب الحصول على راتب سنوي صافي 12 مليون يورو الذي كان من شأنه تحطيم جدول رواتب اللاعبين.



الأموال التي سيحصل عليها مبابي من الدعاية

يُعد ريال مدريد النادي الأشهر في العالم، ويعي جميع اللاعبين ذلك، كما يدركون أنه أكثر الأندية تحقيقًا للأرباح على مستوى الدعاية والإعلانات. وكما هو معروف، فإن مبابي يُعد الوجه الأكثر شهرة في العالم، بجانب ليونيل ميسي، في كرة القدم، لذا سيطلب اللاعب الحصول على نسبة كبيرة من أرباح الدعاية، وهو ما قد يؤثر كذلك على إتمام الصفقة.

لكن بعد أن أشارت التقارير إلا أن قيمة اللاعب السوقية ستنخفض بشكل كبير نتيجة الأداء الباهت والخروج المبكر من البطولة فهذه المعوقات لن تزعج ريال مدريد الآن وسيتمكن النادي الملكي من التقدم للأمام واتخاذ خطوة أجرأ نحو التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.

مبابي يواسي الجماهير "بآسف وندم"

عبر الفرنسي عن ألمه ووجه رسالة عبر موقع التواصل الإجتماعي للجماهير فرنسا وقال :"أردت المحاولة لكننى فشلت". فاللاعب غاضب من أدائه اثناء البطولة ويعلم أن أعين الجميع كانت عليه.

ففي يونيو 2018، استلم الصبي شعلة النجومية ثم رحل بها إلى بلاده في أوروبا، وبعد ثلاث سنوات تأهب الجميع لرؤية الشعلة من الجديد لكن لم يضعوا في الإعتبار ما قد تفعله الريح الأوروبية إلى شعلة النجومية.

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