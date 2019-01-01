الإنجليزي كولين رئيسًا للجنة الحكام في السعودية

أعلن اليوم عن لجنة الحكام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة الحكام الخاصة بالدورة الجديدة 2019-2023، وقد ترأسها الإنجليزي جايكون كولين.

وأكد الاتحاد بقيادة رئيسه ياسر المسحل أن كولين سيرأس اللجنة حتى تعيين خبير تحكيمي دولي خلال الفترة القادمة، وعُين الإيطالي ماتيو تريفولوني مستشارًا فيما حصل السعودي يوسف ميرزا أحمد على منصب النائب.

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وضمت اللجنة كذلك الأعضاء عبدالله الشلوي وعبدالرحمن التويجري وعبدالعزيز العقيليي.

وسبق لكولين التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة من 2008 حتى 2017، انتقل بعدها لتولى منصب مدير تقنية الفيديو في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واعتمد الاتحاد السعودي كذلك تشكيل لجنة المسابقات، وتولى نعيم البكر منصب الرئيس فيما جاء عبد الله الدخيل نائبًا له، وضمت الأعضاء محمد الجميعي والفيصل الخنيفر وعبد المجيد العميم.

وأخيرًا اعتمد الاتحاد السعودي نزيه النصر رئيسًا للجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية وعضوية كل من: فايز المالكي وعبدالعزيز الحميدي وناصر اليوسف وهيف الفويه.