موندو ديبورتيفو: لا سواريز، يوفنتوس طلب ديمبيلي من برشلونة

كواليس اجتماع الأمس بين الناديين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازالت الصحف الإسبانية والإيطالية تحاول كشف كواليس اجتماع الأمس في إسبانيا بين مسؤولي يوفنتوس وبرشلونة حول سوق الانتقالات.

صحيفة توتوسبورت الإيطالية أوضحت أن الاجتماع تناول 6 أسماء بين الناديين، إذ جرى الحديث عن مبادلة إيفان راكيتيتش مع إيمري كان، وانتقال جوان ميراندا لليوفي وماريو ماندجوكيتش للبارسا، وكذلك عن رفض الفريق الكتالوني ضم دانييلي روجاني.

لكن المفاجأة الكبرى في تقرير توتوسبورت كانت عرض برشلونة لمهاجمه لويس سواريز ضمن صفقة تبادلية مع باولو ديبالا نجم يوفنتوس.

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صحيفة موندو ديبورتيفو من جانبها نفت هذا الأمر مؤكدة أن مصادرها الخاصة أبلغتها بعدم طرح اسم سواريز ضمن المفاوضات، لكنها ذهبت إلى خيار آخر وهو طلب يوفنتوس التعاقد مع عثمان ديمبيلي.

وأضافت أن بطل إيطاليا يرى في الجناح الفرنسي المعوض الأفضل لديبالا، لكن قبل التقدم لتلك الخطوة عليه أولًا التخلص من اللاعب الأرجنتيني الذي فشل انتقاله لمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.