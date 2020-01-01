الوحدة يدعم صفوفه ببطل الدوري السعودي 2012-2013

الوحدة يهدف لدعم صفوفه جيدًا في الشتاء

نجحت إدارة الوحدة في التوصل لاتفاق مبدئي مع المهاجم البرازيلي إلتون جوزيه، حسبما أشارت له صحيفة الجزيرة السعودية.

ويحتل الفريق التابع لمدينة مكة المكرمة وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 13 مباراة وبفارق 5 نقاط عن النصر في الصدارة، ولذا تسعى الإدارة لدعم الصفوف جيدًا لمواصلة تقديم هذا الأداء الممتاز.

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وقد ارتبط النادي مؤخرًا بعدد من الأسماء أبرزها كارلوس إدواردو صانع ألعاب الهلال ، وقد نجح بالفعل في ضم لويس جوستافو مهاجم الفيصلي الذي انضم بالفعل لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة بطل آسيا في الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

وكانت عدة مصادر قد تحدثت عن رغبة إلتون في العودة للدوري السعودي الذي تُوج بطلًا له مع الفتح موسم 2012-2013، ذلك عقب نهاية عقده مع كلوب ريجاتاس البرازيلي، ورغم وجود عدة عروض عربية وآسيوية.

صحيفة الجزيرة أوضحت أن إلتون وبعدما توصل لاتفاق مع مسؤولي الوحدة سيصل السعودية خلال اليومين القادمين لإجراء الفحص الطبي المعتاد ومن ثم توقيع عقود انضمامه للفريق السعودي، لكن دون أن تكشف عن أي تفاصيل خاصة بالقيمة المالية للصفقة أو مدة التعاقد.