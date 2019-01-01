صفقة لوكاس ليما تُكلف الأهلي 52 مليون ريال سعودي

النادي أرسل المال بالفعل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح الأهلي في التوصل لاتفاق مع نانت على ضم ظهيره الأيسر لوكاس ليما، والذي سيصل السعودية خلال أيام لتوقيع العقود النهائية وبدء مشواره مع الفريق في الدوري السعودي.

وكشفت مصادر صحفية أن صفقة انتقال ليما من الليج وان لدوري محمد بن سلمان كلفت الأهلي ما يقرب من 52 مليون ريال سعودي.

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وأضافت تلك المصادر أن عرض النادي الأولي كان 4 ملايين يورو لكن نانت طلب مضاعفته، ليدخل الناديان في مفاوضات أسفرت عن التوصل لاتفاق حول انتقال ليما مقابل 6.5 مليون يورو.

وسيوقع اللاعب البرازيلي على عقد لمدة 3 سنوات مع الأهلي يحصل بموجبه على مليوني يورو سنويًا، مما يصل بقيمة الصفقة الإجمالية إلى 12.5 مليون يورو أي ما يُساوي 52 مليون ريال سعودي.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات لضم رينالدو دا سيلفا لاعب ساوباولو البرازيلي، لكن الإدارة فضلت في النهاية ضم ليما بتوصية من المدير الفني برانكو إيفانكوفيتش.