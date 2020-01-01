الدوري السعودي .. متى ينتهي الجدل حول بدايته؟

هناك جدل في السعودية هذه الأيام المتوقف فيها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد تفشي فيروس كورونا حول السنة التي بدأ فيها، فمتى بدأ الدوري السعودي؟

الخلاف على بداية الدوري السعودي هو خلاف حديث نشأ بعد وفاة الأمير فيصل بن فهد عام 1999.

و قد اختلفت الأراء حول انطلاقة الدوري فهناك رأي يقول أن كأس الملك الذي انطلق 1958/57 هو في الحقيقته بطولة دوري و إن تم تسميته كأس الملك.

الرأي الثاني يقول بأن تنظيم بطولة المملكة على درع وزارة العمل 1967/66 هو أول بطولة دوري، ونظمت 4 مواسم لم تستكمل سوى في موسم واحد.

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الرأي الثالث يقول بأن 1969/68 هو أول موسم يشهد إقامة الدوري السعودي.

الرأي الرابع يقول بأن الدورة التصنيفية التي أقيمت 1975/74 و شارك بها 16 فريقًا قسمت على مجموعتين هي أول دوري في المملكة.

بعد نهاية الدورة تم تنظيم دوري ممتاز يشارك به الأربعة الأوائل من المجموعتين، و دوري الدرجة الأولى يشارك بها الفرق الأربعة الأواخر من المجموعتين وهو الرأي الخامس و الأخير الذي يقول أن أول دوري ممتاز هو ما تم تنظيمه 1977/76 استمر حتى الآن باستثناء نسخة واحدة تم فيها تنظيم دوري مشترك بين أندية الممتاز و الأولى 1982.

متى بدأ الدوري السعودي للمحترفين؟ وكيف تغير اسمه حتى الآن؟

لجنة توثيق البطولات التي تشكلت في عهد رئاسة الأمير عبدالله بن مساعد وثقت تاريخ الدوري السعودي بدءًا من 1977/76 و هو ما كان معروفًا و معمولاً به وقت رئاسة الأمير فيصل بن فهد - رحمه الله - وجاء ترتيب الفرق الأكثر فوزًا كالتالي:

الهلال (15) مواسم 1977 ، 1979 ، 1985 ، 1986 ، 1988 ، 1990 ، 1996 ، 1998 ، 2002 ، 2005 ، 2008 ، 2010 ، 2011 ، 2017 ، 2018 (15) مواسم 1977 ، 1979 ، 1985 ، 1986 ، 1988 ، 1990 ، 1996 ، 1998 ، 2002 ، 2005 ، 2008 ، 2010 ، 2011 ، 2017 ، 2018

النصر (8) مواسم 1980 ، 1981 ، 1989 ، 1994 ، 1995 ، 2014 ، 2015 ، 2019

الاتحاد (7) مواسم 1997 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2003 ، 2007 ، 2009

الشباب (6) مواسم 1991 ، 1992 ، 1993 ، 2004 ، 2006 ، 2012

الأهلي (3) مواسم 1978 ، 1984 ، 2016

الاتفاق (2) موسمي 1983 ، 1987

الفتح (1) موسم 2013