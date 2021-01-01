الدوري الإسباني | ريال مدريد يفشل في فك شفرة خيتافي ويتعادل سلبيًا

نتيجة سلبية للغاية..

تعادل ريال مدريد سلبيًا مع مضيفه خيتافي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بملعب كولسيوم ألفونسو بيريز في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ودخل النادي الملكي هذه المباراة وهو يعاني من العديد من الإصابات لدرجة أن دكة البدلاء كلها تقريبًا احتوت على لاعبين شباب من أكاديمية كاستيا.

كتيبة المدرب زين الدين زيدان حاولت أن تحرز هدفًا ولكن الإجهاد بدا واضحًا على جميع اللاعبين الأساسيين في مقابل استبسال دفاعي قوي من أصحاب الأرض.

فقدان نقطتان يمثل أزمة لريال مدريد في ظل صراعه على لقب الدوري الإسباني، حيث ارتفع رصيد الميرينجي للنقطة 67 مع ارتفاع الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد لثلاث نقاط.

هكذا باتت الفرصة أيضًا مواتية لبرشلونة حتى يخطف المركز الثاني في حال أن فاز في مباراته هذه الجولة بوصوله للنقطة 68.

بين الإرهاق المادي والبدني .. دوري السوبر الأوروبي والطريق المختصر لإنهاء أزمة كورونا

أما خيتافي، فقد ارتفع رصيده إلى النقطة 31 ليستمر في المركز الخامس عشر ويبتعد عن مراكز الهبوط بفارق 4 نقاط.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيلعب مع قادش ثم ريال بيتيس، وبعدها يتوجه لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.