الدرعية يواصل اصطياد الكبار.. ويفاوض نجم النصر بعد الهلال!

الدرعية يدعم صفوفه بنجوم الهلال والنصر من أجل حلم التأهل..

وضع نادي الدرعية، الذي ينشط في منافسات دوري الدرجة الثانية، هدفًا جديدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، وهذه المرة من النصر.

وارتبط اسم نادي الدرعية باقترابه من الاتفاق مع مدافع الهلال، محمد جحفلي، من أجل التعاقد معه في الموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

وأفادت صحيفة "الرياضية" أن نادي الدرعية فتح باب التفاوض مع الحارس وليد عبد الله، من أجل حراسة عرين الفريق في الموسم المُقبل، وذلك بعدما انتهت علاقة الحارس بالنصر عقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي خسره الأصفر بركلات الترجيح أمام الهلال، بعد نهائي ملحمي انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، وشهد إشهار 3 بطاقات حمراء.

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واستقرت إدارة النصر على عدم تجديد عقد الحارس وليد عبد الله، بعد سبعة أعوام قضاها داخل أرجاء العالمي، شارك خلالها في 80 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 24 لقاء، بينما استقبلت شباكه 94 هدفًا.

ويستعد الدرعية للمشاركة في دوري الدرجة الثانية بالموسم المقبل، بعد أن كان قريبًا من الصعود إلى دوري يلو للدرجة الأولى، إثر احتلال وصافة المجموعة الثانية، علمًا أن اللائحة تنص على إقامة منافسات الدرجة الثانية من مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المباراة النهائي، ويصعد مباشرة إلى دوري يلو، فيما يتأهل الوصيفان لمباراة المركز الثالث، للعب على آخر المقاعد المؤهلة للدرجة الأعلى.

وتأهل الدرعية لمباراة المركز الثالث، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية، خلف الجبيل الذي تأهل مع نيوم إلى دوري يلو، فيما خسر الدرعية أمام الزلفي، ليفقد آخر فرص التأهل إلى دوري يلو.