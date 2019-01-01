الدحيل يقصي قطر من الكأس ويضرب موعدًا مع الخريطيات في النهائي

الدحيل يتأهل لنهائي كأس قطر بعد الفوز على فريق قطر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تأهل نادي الدحيل القطري إلى نهائي كأس قطر، بعد الفوز على قطر، بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة نصف النهائي التي أقيمت اليوم.

ويواجه الدحيل نظيره الخريطيات، في نهائي كأس قطر بعد أن تأهل الأخير على حساب الغرافة بعد الفوز عليه بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد فقط.

أحرز إدملسون الهدف الأول للدحيل في الدقيقة 11 من عمر اللقاء ليفاجيء الضيوف ويأخذ الأسبقية في التهديف خلال مباراة نصف النهائي.

وأضاف يوسف العربي الهدف الثاني في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، ليقضي على آمال فريق قطر في العودة بنتيجة المباراة مرة أخرى والصعود للنهائي.

وسجل أحمد عبدالقادر الهدف الثالث للدحيل القطري، في الدقيقة 29، لتكون نصف ساعة رائعة من جانب لاعبي الدحيل أمام نظيره قطر.

عاد إدملسون ليحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه في المباراة، بالدقيقة 65 بالشوط الثاني، ليسيطر فريق الدحيل على مجريات اللعب.