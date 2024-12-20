"تعمل لصالح ريال مدريد ويريدون تقسيم الكرة الأوروبية" الخليفي يفتح النار على مشروع السوبر ليج!

الخليفي يهاجم مشروع السوبر ليج...

هاجم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، شركة "A22" صاحبة فكرة إنشاء بطولة "السوبر ليج"، وشدد الخليفي على رفضه الشكل الجديد للبطولة.

وأصدر الخليفي، خطابًا نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، يهاجم فيه إصرار الشركة على إطلاق البطولة وجاء فيه: "إنها مجرد محاولة أخيرة في سلسلة طويلة من محاولات شركة "A22" لجذب الانتباه إلى قضيتها التخريبية".

وتابع: "إنها المرة الثالثة التي تحاول فيها الإدارة تقسيم كرة القدم الأوروبية والعالمية، لخدمة مصالحهم الشخصية فقط، يجب أن نكون أذكياء ونضمن أن جميع الأعضاء في الرابطة يعرفون الحقائق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبها كانت رابطة الدوريات الأوروبية، قد هاجمت في بيان رسمي، المقترح الجديد الذي أطلقته شركة "A22" بشأن السوبر ليج، وأشارت إلى ان تلك البطولة ستزيد عدد المباريات بالنسبة للاعبين والأندية في روزنامة مزدحمة بالفعل.

جدير بالذكر أن الخليفي، في خطابه أشار إلى أن شركة "A22" هي شركة استشارية، تعمل لصالح نادي ريال مدريد، ورئيسه فلورنتينو بيريز، والذي يعد من أكبر الداعمين لفكرة إنشاء السوبر ليج.