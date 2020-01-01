الخضير حكمًا للأهلي والاتفاق و بيبيك يقود النصر والفتح

,وتُقام المباراة مباراتين فقط، حيث يستضيف نادي النصر منافسه الفتح بالرياض، بينما يستقبل الأهلي نادي الاتفاق في جدة

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم الثاني من الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الجولة الجديدة بالدوري السعودي بدأت مساء أمس بـ 3 مباريات، أولها سيكون لقاء ضمك والعدالة, بالإضافة إلى لقاء التعاون والاتحاد في بريدة، والهلال والرائد في الرياض.

,وتُقام المباراة مباراتين فقط، حيث يستضيف نادي النصر منافسه الفتح بالرياض، بينما يستقبل الأهلي نادي الاتفاق في جدة.

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وبحسب ما أعلن الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فأن أطقم مباريات اليوم سيكون كما يلي ..

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النصر والفتح

طاقم تحكيم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك

• حكم مساعد: داليبور ديورفيتش

• حكم مساعد: ميلوفان ريستيش "صربي"

• الحكم الرابع: ماجد الشمراني

• حكم الفيديو: ماريو زيبتش

• مساعد حكم الفيديو: ممدوح آل شهدان

الأهلي والاتفاق

طاقم تحكيم بقيادة تركي الخضير

• حكم مساعد: محمد البكري

• حكم مساعد: خلف الشمري

• الحكم الرابع: محمد الهويش

• حكم الفيديو: أليكسي كولباكوف "بيلاروسيا"

• مساعد حكم الفيديو: سعد السبيعي