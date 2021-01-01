يوفنتوس يسعى لاستغلال أزمة برشلونة لضم أنسو فاتي

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن يوفنتوس يسعى لضم أنسو فاتي من صفوف برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات النجم الإسباني أنسو فاتي من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن النادي سيحاول ضم اللاعب لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن النادي الإيطالي يسعى لاستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة في نظيره الإسباني من أجل ضم موهبته الشابة.

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ويقدر اللاعب بحسب ما ذكرت الصحيفة بحوالي 80 مليون يورو بحسب ما أوضحت التقارير، وهو المبلغ الذي سيكون من الصعب على برشلونة رفضه.

ويمر برشلونة بضائقة مالية كبيرة بسبب أزمة فيروس كورونا والانفاق الغير محسوب في السنوات الأخيرة من قبل إدارة الفريق.

ويعاني فاتي في الوقت الحالي من إصابة صعبة في الركبة، أبعدته عن المشاركات مع برشلونة بعد بداية الموسم بأسابيع قليلة.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد قدم مستويات طيبة للغاية في بداية الموسم رفقة برشلونة حيث سجل أربعة أهداف في الدوري وصنع هدفًا خلال سبعة لقاءات.