الحسين عموتة يدخل ضمن خيارات الريان القطري

المغربي الحسين عموتة مرشح لتدريب الريان، خلفاً للمدير الفني بولنت

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية قطرية عن دخول المدير الفني المغربي الحسين عموتة ضمن خيارات نادي الريان القطري، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية قطرية فالمدرب المغربي الحسين عموتة مرشح لتدريب الريان، خلفاً للمدير الفني بولنت.

إدارة نادي الريان وافقت على استقالة المدير الفني مدربه بولنت أويغون، الذي قرر التخلي عن منصبه مباشرة عقب الخسارة أمام اتحاد جدة السعودي 1-5 في دوري أبطال آسيا.

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وكانت إدارة الريان برئاسة سعادة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني قد أعلنت أمس عن تعيين البرازيلي سوزا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة القادمة.

❌ أخطاء الإدارة لم تتوقف عند فقدان المدير الرياضي ولكن وصلت للمدرب

امتلك باريس اسماً محنكاً مثل أنشيلوتي، رجلاً يعرف كيف تُبنى الفرق ومعه باريس ظهر بشكل محترم ولكن مسؤولو النادي أطاحوا به وكانت اختياراتهم لخلفاته غير مفهومة 🤷‍♂️ pic.twitter.com/NIhz5TRouE — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وبحسب الحساب الرسمي للنادي القطري، فإن إدارة الريان عقدت اجتماعًا معه بحضور نائب الرئيس عبدالله عزالدين المطوع والجهاز الإداري للفريق .

يُذكر أن عموتة لن يقود أي فريق منذ إقالته من تدريب فريق الوداد الرياضي خلال الموسم الماضي، حيث كان قريب من قيادة الهلال السوداني إلا أن الأمور لم تتم.