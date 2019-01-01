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الحسين عموتة يدخل ضمن خيارات الريان القطري

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Said Heshmat - Qatar
المغربي الحسين عموتة مرشح لتدريب الريان، خلفاً للمدير الفني بولنت
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية قطرية عن دخول المدير الفني المغربي الحسين عموتة ضمن خيارات نادي الريان القطري، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية قطرية فالمدرب المغربي الحسين عموتة مرشح لتدريب الريان، خلفاً للمدير الفني بولنت.

إدارة نادي الريان وافقت على استقالة المدير الفني مدربه بولنت أويغون، الذي قرر التخلي عن منصبه مباشرة عقب الخسارة أمام اتحاد جدة السعودي 1-5 في دوري أبطال آسيا.

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وكانت إدارة الريان برئاسة سعادة الشيخ سعود بن خالد آل ثاني قد أعلنت أمس عن تعيين البرازيلي سوزا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة القادمة.

وبحسب الحساب الرسمي للنادي القطري، فإن إدارة الريان عقدت اجتماعًا معه بحضور نائب الرئيس عبدالله عزالدين المطوع والجهاز الإداري للفريق .

يُذكر أن عموتة لن يقود أي فريق منذ إقالته من تدريب فريق الوداد الرياضي خلال الموسم الماضي، حيث كان قريب من قيادة الهلال السوداني إلا أن الأمور لم تتم.

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