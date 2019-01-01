تقارير - الحبس والغرامة ينتظران ميدو في حالة إثبات تعديه لفظيًا على مشجع الوحدة

قامت إدارة نادي الوحدة بإقالة المدير الفني بقرار رسمي لرفضها هذا التجاوز من ميدو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أثار المدير الفني المصري أحمد حسام "ميدو" حالة جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تعديه لفظيًا على أحدى مشجعي نادي الوحدة، الذي انتقد مدرب فريقه.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وقامت إدارة نادي الوحدة بإقالة المدير الفني بقرار رسمي لرفضها هذا التجاوز من ميدو.

وأثبت إدارة الوحدة موقفها بعد تصريحات عبدالله خوقير نائب رئيس النادي، الذي أكد أن جمهور فريقهم خط أحمر ولا يمكن تخطى ذلك بعد تجاوز المدير الفني.

القصة لم تنته بعد، فبدأ الحديث عن رفع المشجع الوحداوي قضية على مدرب فريقه السابق ميدو بعد هذه الواقعة.

عبدالله خوقير "نائب رئيس نادي الوحدة": سبب إقالة أحمد حسام ميدو ليس فني، ولكن بسبب ما نشر على حسابه عبر تويتر، ونتمنى أن يكون حسابه تعرض للاختراق بالفعل🗣️ pic.twitter.com/9rXchBtpOs — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 19, 2019

المفاجأة الكبيرة التي كشفت عنها صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية أن ميدو قد يتم الحكم عليه طبقًا للقانون السعودي.

وبحسب التقارير فأن مشجع نادي الوحدة الذي تعرض للسب والإهانة بألفاظ خارجة، أكد على نيته مقاضاة "ميدو" وفقا للقانون السعودي، لتأخذ القضية منحى آخر بعيدًا عن موقف الاتحاد السعودي وإدارة نادي الوحدة.

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صحيفة "صن" الإنجليزية تحدثت عن هذه الأزمة وقالت أن القوانين السعودية تضع ميدو في أزمة، لأن عقوبة السب والتعدي اللفظي تصل إلى حد "الجلد".

على الجانب الأخر، فأن القانون السعودي الخاص بنظام الجرائم المعلوماتية الإلكترونية السعودية ينص على إنه في حال ثبوت إهانة أحدى المواطنين، فيواجه المتهم عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

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ميدو دافع عن نفسه بالتأكيد، وأكد أن احساب الرسمي الخاص به كان مخترقًا وأن سيرفع قضية من أجل إثبات صحة كلامه.

يُذكر أن ميدو قاد فريق الوحدة السعودي خلال 13 مباراة، حقق الفوز في 6 منها وتعادل في 3 وخسارة 4 مباريات.