النصر يُسيطر على جوائز الأفضل في الجولة الـ24 بالدوري السعودي

اللجنة الفنية بالدوري السعودي أعلنت عن اختيار نجوم الجولة الماضية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

سيطر نادي النصر السعودي على جوائز الأفضل في الجولة الـ24 بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اللجنة الفنية بالدوري السعودي أعلنت عن اختيار نجوم الجولة الماضية بالمسابقة المحلية من الفريق النصراوي.

ووقع الاختبار على البرتغالي روي فيتوريا مدرب العالمي كأفضل مدير فني، و عبدالرزاق حمد الله أفضل لاعب، وكذلك حصل جمهور النصر على جائزة الأفضل.

وحقق العالمي فوزًا كبيرًا على حساب الوحدة على أرضه وبين جماهيره برباعية نظيفة، حملت توقيع المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي سجل الرباعية.

🔝 جوائز الأفضل خلال الجولة 24 من الدوري:



أفضل 🕴️ ◀️ فيتوريا

أفضل 🚶‍♂️ ◀️ عبد الرزاق حمد الله

أفضل 🗣️ ◀️ جماهير النصر



جولة عالمية.. صعبة قوية! 😉 pic.twitter.com/g4MSLfdsfA — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 20, 2019

وساهم تألق اللاعب المغربي في تربعه على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكانت اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين قد آثرت اختيار جوائز الجولة استنادًا على اللقاءات الست التي أقيمت، فيما قررت إدراج تصنيف اللقاءين المؤجلين إلى جوائز شهر مارس الجاري كما جرت العادة في المباريات المؤجلة من الجولات السابقة.