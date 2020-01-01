ما هي الجوائز المالية في الدوري السعودي؟

في هذا التقرير نتعرف سويًا على الجوائز المالية التي تكسبها الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وفقًا لمراكزهم وإنجازاتهم..

تُصنف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على أنها البطولة الأضخم على صعيد المنطقة العربية من ناحية الأموال ومن ناحية المستوى الفني، فباتت هذه المسابقة لا تخلو من الإثارة والندية في السنوات الأخيرة مما كان كفيلًا لها بأن تتربع على عرش متابعات الجمهور العربي بمختلف فئاته.

الأندية السعودية لا تتوقف في كل سوق انتقالات عن ضم أفضل اللاعبين في العالم وكذلك الاستثمار في عقول مدربين من طراز عالمي، النتيجة الحتمية كانت الارتفاع الهائل في مستوى المباريات، مع البنية التحتية الأكثر من رائعة من ناحية الملاعب وغيرها، بات الدوري السعودي بمثابة دوري أوروبي على الأراضي العربية.

ولكن ما هو مصدر تلك الأموال التي ساهمت في تقدم الكرة بهذا الشكل في السعودية؟ لا تصرف الأموال فقط من محبين أو رؤساء الأندية، بل إن هناك نظامًا دقيقًا يجعل مدخلات الأندية بطريقة شرعية وقريبة من أفكار قانون اللعب المالي النظيف المطبق في أوروبا.

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في هذا التقرير نستعرض سويًا الجوائز المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ما هي الجوائز المالية في الدوري السعودي؟

قبل موسمين تحصل الهلال بصفته بطلًا للمسابقة على مبلغ 29 مليون ريال، أما الأهلي الوصيف فكان له 25 مليون ريال في مقابل 22 مليون ريال لصاحب المركز الثالث النصر.

بشكل عام فإن جوائز موسم 2019-2020 الممنوحة من رابطة الدوري لا تزال مجهولة وكذلك لم يتم الإعلان عن جوائز الموسم الماضي، ولكنها تدور في فلك هذه الأرقام مع انخفاض محتمل بعد غياب الجماهير وأزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية في مختلف المناحي.

الفائز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يتحصل على مبلغ 10 ملايين ريال، بينما وصيفه يتحصل على 5 ملايين ريال، كما تكسب الأندية أموالًا من مشاركتها في بطولة دوري أبطال آسيا، فالهلال حامل اللقب جنى 9.4 مليون ريال كمكافأة تتويجه بالبطولة.

يجب هنا ذكر أن الحكومة السعودية تقوم سنويًا بضخ 50 مليون ريال بصورة مبدئية إلى الأندية من أجل مساعدتها إلى جانب 40 مليون أو أكثر متغييرات تتوقف على الحضور الجماهيري والألقاب وخلافه.

ما هي الجوائز المالية للاعبين في الدوري السعودي؟

يطرح سنويًا بعد نهاية كل موسم جوائز لأفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل مدرب وأفضل موهبة، وجميعهم يتحصلون على جائزة مادية قيّمة لحثهم على الاستمرار على نفس النهج.

الجائزة تبلغ قيمتها 100 ألف ريال، وأيضًا القيمة المتوقعة للجائزة لهذا الموسم لا تزال مجهولة إلى حد كبير.

ما هي عوائد البث الفضائي للأندية في الدوري السعودي؟

آخر التقارير أشارت إلى أن النصر قد جنى 45.8 مليون ريال من عوائد البث الفضائي وبيع الحقوق التلفزية للنادي، بينما جنى الهلال مثلًا 44.2 مليون ريال.

إجمالي المبلغ الذي تحصلت عليه كل الأندية نظير حقوق البث الفضائي في الموسم الماضي بلغ 471 مليون ريال، لا توزع بالتساوي، ويُعد أحد هو أقل الأندية جنيًا للأموال بـ18.5 مليون ريال فقط.