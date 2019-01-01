مدرب الإمارات يُعدد مكاسب الفوز الودي على السعودية

الإمارات هزمت السعودية وديًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق المنتخب الإماراتي انتصارًا وديًا على السعودية بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، وقد أكد المدرب سليم عبد الرحمن أن الأبيض خرج بمكاسب عديدة من هذا الفوز أبرزها استعادة الثقة.

وقاد عبد الرحمن المنتخب الأبيض وسيقوده أيضًا خلال مواجهة سوريا الودية هذا الأسبوع قبل أن ينسحب تاركًا المهمة للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك الذي أعلن الاتحاد الإماراتي التعاقد معه الأسبوع الماضي.

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وأبدى عبد الرحمن سعادته عقب المباراة مؤكدًا أن الفوز مهم على الصعيد المعنوي للمنتخب خاصة أنها المباراة الأولى عقب كأس آسيا 2019 ورحيل المدرب الإيطالي.

مضيفًا " كنا نسعى إلى كسب ثقة جماهيرنا، وإعادة الثقة للاعبين ورفع معنوياتهم، خاصة مجموعة اللاعبين الشباب الذين ينضمون للمنتخب لأول مرة".

"إننا لم نكسب نتيجة المباراة وحسب، وإنما كسبنا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل طيب مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، وسيكونون عند حسن ظن الجماهير مع باقي زملائهم من أصحاب الخبرة".

أتم المدرب الإماراتي مؤكدًا استفادته على الصعيد الشخصي من تلك المباراة، موضحًا أن المباريات الدولية للمنتخبات تختلف تمامًا عن تلك الخاصة بالأندية المحلية، وتمنى أن يلعب الأبيض بهذا الحماس أمام سوريا.