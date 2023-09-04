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الجحيم لم يكن حقيقيًا .. تعليق صادم من باريس سان جيرمان على تصريحات نيمار!

أحمد الغنام
Lionel Messi, Neymar, Luis Enrique GFXGoal / Getty
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باريس سان جيرمان رد سريعًا على تصريحات نيمار الصادمة..

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لم يتأخر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الرد على التصريحات التي أدلى بها البرازيلي نيمار نجم الفريق الباريسي السابق، والمنضم حديثًا إلى الهلال السعودي، بأن الفترة التي قضاها وليونيل ميسي في "حديقة الأمراء" كانت كالجحيم.

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نيمار وفي مقابلة مع صحيفة "Globo" البرازيلية صرح أنه وميسي مرا بالجحيم في باريس سان جيرمان، وأن خروج الثنائي من النادي الفرنسي لم يكن بالطريقة المثالية.

لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، كان أول المتفاعلين من جانب الفريق الفرنسي مع تصريحات نيمار، حيث عمل مع البرازيلي لفترة قصيرة في "حديقة الأمراء" ويعرفه أيضًا من فترة عملهما سويًا في برشلونة الإسباني.

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إنريكي رد على تصريحات نيمار في المؤتمر الصحفي بعد فوز باريس سان جيرمان على ليون بنتيجة 4-1 في قمة الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي قائلًا: "هذه تجارب شخصية، لا أريد أن أخوض في ذلك، أستطيع أن أخبركم عن تجربتي، أنا سعيد للغاية، أشعر أنني أقود فريقًا فريدًا من نوعه ويثق بي بنسبة 100%".

علاوة على ذلك، علق باريس سان جيرمان على تصريحات نجم الفريق السابق، حيث قال النادي في تصريح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "نحن لن ندلي بأي تعليقات".

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وأضاف: "لدينا أناقة ورقي معين، لكن من الغريب أن اللاعبين كانا يريدان البقاء في باريس سان جيرمان".

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