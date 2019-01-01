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التونسي أيمن بلعيد بديل مؤمن زكريا في أحد السعودي

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ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية توصل إدارة نادي أحد السعودي إلى اتفاق مع أيمن بلعيد مدافع المنتخب التونسي من أجل قيده في قائمة الفريق.

التعاقد مع المدافع الدولي التونسي، يأتي عقب توقيع مخالصة مالية مع اللاعب للمصري مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي.

التقارير أشارت إلى أن اللاعب التونسي بلعيد سيصل إلى المدينة المنورة مساء اليوم لتوقيع عقده الرسمي مع نادي أحد.

إدارة نادي أحد أعلنت عن فسخ تعاقدها مع اللاعب الدولي المصري مؤمن زكريا على خلفية إصابته بضمور في العضلات، إلا أن سعود الحربي رئيس النادي نفي بعد ذلك إصابة اللاعب في تصريحات صحفية.

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وكان بلعيد فسخ عقده مع ليفسكي صوفيا البلغاري واللاعب لديه عرض من الترجي الرياضي التونسي  الذي يرغب في انتدابه في شكل انتقال حر يمكن أن يتم حتى بعد غلق سوق الانتقالات الشتوية. ​

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