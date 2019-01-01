التونسي أيمن بلعيد بديل مؤمن زكريا في أحد السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية توصل إدارة نادي أحد السعودي إلى اتفاق مع أيمن بلعيد مدافع المنتخب التونسي من أجل قيده في قائمة الفريق.

التعاقد مع المدافع الدولي التونسي، يأتي عقب توقيع مخالصة مالية مع اللاعب للمصري مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي.

التقارير أشارت إلى أن اللاعب التونسي بلعيد سيصل إلى المدينة المنورة مساء اليوم لتوقيع عقده الرسمي مع نادي أحد.

🌀- عمر السومة هداف ديربي جدة منذ بداية عصر الأحتراف برصيد 7⃣ أهداف. pic.twitter.com/njuaYH20N5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 27, 2019

إدارة نادي أحد أعلنت عن فسخ تعاقدها مع اللاعب الدولي المصري مؤمن زكريا على خلفية إصابته بضمور في العضلات، إلا أن سعود الحربي رئيس النادي نفي بعد ذلك إصابة اللاعب في تصريحات صحفية.

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وكان بلعيد فسخ عقده مع ليفسكي صوفيا البلغاري واللاعب لديه عرض من الترجي الرياضي التونسي الذي يرغب في انتدابه في شكل انتقال حر يمكن أن يتم حتى بعد غلق سوق الانتقالات الشتوية. ​