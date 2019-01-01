رئيس الاتحاد الآسيوي في ضيافة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

وصل مساء أمس إلى الرياض من أجل أجراء المحادثات مع المسؤولين في المملكة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أستقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة صباح اليوم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

رئيس الاتحاد الآسيوية لكرة القدم وصل مساء أمس إلى الرياض من أجل أجراء المحادثات مع المسؤولين في المملكة حول بعض الأمور بالكرة الآسيوية.

التقارير كشفت أنه قد تم التطرق، للعديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم الآسيوية ومستقبلها والآليات المناسبة لتعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري.

ويستهدف الشيخ سلمان بن إبراهيم خلال الفترة الحالية لعرض برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الآسيوي فترة جديدة.

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ومن المقرر أن تجرى انتخابات جديدة للاتحاد الآسيوي في السادس من إبريل من العام المقبل 2019، في العاصمة الماليزية "كوالالمبور".