ألتميت تيم فيفا 22: أفضل الطرق والنصائح للربح من التجارة

عندما تبدأ لعب طور ألتميت تيم في لعبة فيفا، فإن هدف يكون إنشاء فريقًا مكونًا من أفضل اللاعبين والبطاقات المميزة، والذي في الأغلب يكون مكلفًا للغاية.

والكثير من الأشخاص حتى يصلوا إلى هدفهم يقومون بشراء نقاط فيفا بأموال حقيقية لفتح حزم مميزة، ولكن الانفاق على لاعبين افتراضيين في لعبة ليس هو الحل المناسب.

ولهذا فإن الحل الأمثل هو المتاجرة في لاعبي فريقك وبطاقاتك المختلفة في سوق الانتقالات باللعبة، لربح الأموال اللازمة لتطوير وتحسين فريقك.

وسيشرح لك موقع جول في التقرير التالي أفضل الطرق للتجارة في ألتميت تيم، لربح الأموال اللازمة لتحسين وتطوير فريقك..

عدم شراء حزم أبدًا

دائمًا ما يكون إنفاق أموالك على الحزم فكرة سيئة، إنك تحول أموالك التي حصلت عليها بشق الأنفس إلى كمية أصغر وتحصل على لاعبين غير مؤثرين.

وبالتأكيد شاهدت في مقاطع الفيديو أو سمعت عن أشخاص يظهر لهم في حزمهم ليونيل ميسي أو كيليان مبابي أو أحد اللاعبين المميزين، ولكن في الأغلب يكون الذي يظهر لك جيسي لينجارد أو تاديتش.

يمكنك مراجعة حزمة ذهبية واحدة كل 24 ساعة لترى البطاقات الموجودة بها، ولكن نادرًا ما سيظهر لك حزمة تستحق أن تشتريها، لذا تأكد أنك لن تضيع أموالك بطريقة غير حكيمة.

وضع اللاعبين في سوق الانتقالات بسعرهم الحالي

سيكون من المغري بكل تأكيد وضع اللاعبين في سوق الانتقالات بسعر أقل من سعرهم لتضمن بيعهم سريعًا، ولكن إن أدرجتهم في سوق الانتقالات بسعرهم الحالي فسيتم بيعهم أيضًا في النهاية، هذا الأمر قد يحتاج منك إدراج اللاعب أكثر من مرة ولكن في النهاية سيقوم أحد الأشخاص بشرائه.

كما يُفضل أن تدرجهم بسعر أعلى بقليل من سعرهم الحالي فهذا الأمر ينجح في بعض الأحيان، خاصة أن الأسعار تتقلب من يوم إلى آخر وفجأة قد تحصل على ربح لم تتكن تتوقعه أبدًا فالسوق غير متوقع بالمرة، ولكنه في نفس الوقت مقامرة قد تعمل لصالحك.

التجارة في لاعبي تحدي بناء التشكيلات

تحديات بناء التشكيلات تعد أمرًا رائعًا وسهلًا للحصول على الحزم والبطاقات المميزة دون إنفاق الكثير من الأموال، وكل يوم يتم إطلاق تحديات جديدة، سيحاول الكثير من الأشخاص حلها للحصول على الجوائز.

عليك أن تتابع تلك التحديات وترى حلولها وإن كان أحد اللاعبين يتوفر في قائمتك تدرجه بسعر مرتفع في سوق الانتقالات سيتم بيعه بشكل سريع وبمبالغ مرتفعة.

شراء اللاعبين خلال الأحداث المميزة

عادة ما يتم إصدار الأحداث المميزة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، ويتم إصدار بطاقات فريق الأسبوع يوم الأربعاء.

ويقوم بعض الأشخاص بالاحتفاظ بحزمهم لفتحهم في موعد صدور تلك الأحداث على أمل الحصول على بطاقات مميزة، ولهذا فإن الأسعار في السوق تنخفض بشكل ملحوظ بعد صدور الحدث بوقت قليل، لذا يمكنك استغلال هذا الموقف وشراء اللاعبين الذين تريدهم من السوق عن طريق المزايدة.

وبمجرد انتهاء بيع الحزم الترويجية أو مرور وقت على إطلاقها، تعود الأسعار إلى الارتفاع من جديد وحينها يمكنك بيع اللاعبين الذين قمت بشرائهم لتحقق بعض الأرباح.

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