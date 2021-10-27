فيفا 22: أفضل 40 لاعب وسط شاب في اللعبة
بعد صدور لعبة فيفا 22، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.
ومن أهم ما يميز فريقك في اللعبة أن تمتلك خط وسط قويًا، لتتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات.
ومع التحديثات التي شهدتها نسخة فيفا 22، فإن الشركة المنتجة جعلت مركز خط الوسط أكثر أهمية من السنوات الماضية، وسيتوجب عليك إيجاد لاعبين مناسبين لهذا المركز، خاصة إن كنت تلعب كارير مود "Career Mode".
اختيارات المحررين
فمثلًا كان جادون سانشو، أفضل لاعب شاب في فيفا 21، وهذا ظهر بشكل واضح بسبب مستواه في السنوات الماضية، والذي ساعده على الانضمام إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 40 لاعب وسط في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.
من هم أفضل لاعبي الوسط الشباب في فيفا 22؟
|#
|الاسم
|العمر
|النادي
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المتوقع
|1
|بيدري
|18
|برشلونة
|CM
|81
|91
|2
|ريان جرافنبرخ
|19
|أياكس
|CM, CDM
|78
|90
|3
|جود بيلينجهام
|18
|بوروسيا دورتموند
|CM, LM
|79
|89
|4
|فلوريان فيرتز
|18
|باير ليفركوزن
|CAM, CM
|78
|89
|5
|ميسون جرينوود
|19
|مانشستر يونايتد
|RM, ST
|78
|89
|6
|إدواردو كامافينجا
|18
|ريال مدريد
|CM, CDM
|78
|89
|7
|بوكايو ساكا
|19
|آرسنال
|RM, LM, LB
|80
|88
|8
|نوني مادويكي
|19
|أيندهوفن
|RM, ST
|77
|88
|9
|جمال موسيالا
|18
|بايرن ميونخ
|LM, CAM
|76
|88
|10
|جابرييل مارتينيلي
|20
|آرسنال
|LM, LW
|76
|88
|11
|تاكيفوسا كوبو
|20
|ريال مدريد
|RM, CM, CAM
|75
|88
|12
|جيوفاني رينا
|18
|بوروسيا دورتموند
|CAM, LM, RM
|77
|87
|13
|ميكيل دامسجارد
|20
|سامبدوريا
|LM, LW
|77
|87
|14
|دومينيك سوبوسلاي
|20
|لايبزيج
|CAM, LM
|77
|87
|15
|كريستوس تزوليس
|19
|نوريتش
|LM, RM, ST
|74
|87
|16
|نيكولو روفيلا
|19
|يوفنتوس
|CM, CDM
|70
|87
|17
|محمد قدوس
|20
|أياكس
|CAM, CM
|77
|86
|18
|بريان خيل
|20
|توتنهام
|LM, RM, CAM
|76
|86
|19
|إميل سميث رو
|20
|آرسنال
|CAM
|76
|86
|20
|تياجو ألمادا
|20
|فيليز سارسفيلد
|CAM, LW, RW
|74
|86
|21
|نيكو ميلاميد
|20
|إسبانيول
|LM, CAM, RM
|74
|86
|22
|عبد الله سيما
|20
|برايتون
|RM, ST
|73
|86
|23
|بيلي جيلمور
|20
|تشيلسي
|CM, CDM
|72
|86
|24
|فاكوندو بيليستري
|19
|مانشستر يونايتد
|RM
|70
|86
|25
|فرانشيسكو كونسيساو
|18
|بورتو
|RM
|70
|86
|26
|فابيو كارفاليو
|18
|فولهام
|CAM, CM
|67
|86
|27
|كادن كلارك
|18
|لايبزيج
|CAM, CM
|66
|86
|28
|أوليفر سكيب
|20
|توتنهام
|CDM, CM
|75
|85
|29
|محمد إحتارايان
|19
|يوفنتوس
|CAM, RM, CM
|75
|85
|30
|كورتيس جونس
|20
|ليفربول
|CM
|73
|85
|31
|مايكل أوليز
|19
|كريستال بالاس
|CAM, RM, LM
|73
|85
|32
|الان فيلاسكو
|18
|أتلتيكو إندبندينتي
|LM, LW, ST
|73
|85
|33
|إيلاش موريبا
|18
|لايبزيج
|CM
|73
|85
|34
|يوسف ديمير
|18
|برشلونة
|CAM, RM
|70
|85
|35
|كاسبر كوزلوفسكي
|17
|بوجون شتشين
|CAM, CM
|68
|85
|36
|أماد ديالو
|18
|مانشستر يونايتد
|RM
|68
|85
|37
|ستيب بيوك
|18
|
هايدوك سبليت
|LM, LW
|68
|85
|38
|تاليس ماجنو
|19
|نيو يورك سيتي
|LM, CF
|68
|85
|39
|أستير فرانكس
|18
|فولفسبورج
|CM, CDM
|67
|85
|40
|جافي
|16
|برشلونة
|CM
|66
|85
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