فيفا 22: أفضل 40 لاعب وسط شاب في اللعبة

موقع جول يستعرض في التقرير التالي أفضل 40 لاعب وسط شاب في فيفا 22 ويوضح كافة تقييماتهم

بعد صدور لعبة فيفا 22، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.

ومن أهم ما يميز فريقك في اللعبة أن تمتلك خط وسط قويًا، لتتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات.

ومع التحديثات التي شهدتها نسخة فيفا 22، فإن الشركة المنتجة جعلت مركز خط الوسط أكثر أهمية من السنوات الماضية، وسيتوجب عليك إيجاد لاعبين مناسبين لهذا المركز، خاصة إن كنت تلعب كارير مود "Career Mode".

فمثلًا كان جادون سانشو، أفضل لاعب شاب في فيفا 21، وهذا ظهر بشكل واضح بسبب مستواه في السنوات الماضية، والذي ساعده على الانضمام إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 40 لاعب وسط في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.

من هم أفضل لاعبي الوسط الشباب في فيفا 22؟

# الاسم العمر النادي المركز التقييم الحالي التقييم المتوقع 1 بيدري 18 برشلونة CM 81 91 2 ريان جرافنبرخ 19 أياكس CM, CDM 78 90 3 جود بيلينجهام 18 بوروسيا دورتموند CM, LM 79 89 4 فلوريان فيرتز 18 باير ليفركوزن CAM, CM 78 89 5 ميسون جرينوود 19 مانشستر يونايتد RM, ST 78 89 6 إدواردو كامافينجا 18 ريال مدريد CM, CDM 78 89 7 بوكايو ساكا 19 آرسنال RM, LM, LB 80 88 8 نوني مادويكي 19 أيندهوفن RM, ST 77 88 9 جمال موسيالا 18 بايرن ميونخ LM, CAM 76 88 10 جابرييل مارتينيلي 20 آرسنال LM, LW 76 88 11 تاكيفوسا كوبو 20 ريال مدريد RM, CM, CAM 75 88 12 جيوفاني رينا 18 بوروسيا دورتموند CAM, LM, RM 77 87 13 ميكيل دامسجارد 20 سامبدوريا LM, LW 77 87 14 دومينيك سوبوسلاي 20 لايبزيج CAM, LM 77 87 15 كريستوس تزوليس 19 نوريتش LM, RM, ST 74 87 16 نيكولو روفيلا 19 يوفنتوس CM, CDM 70 87 17 محمد قدوس 20 أياكس CAM, CM 77 86 18 بريان خيل 20 توتنهام LM, RM, CAM 76 86 19 إميل سميث رو 20 آرسنال CAM 76 86 20 تياجو ألمادا 20 فيليز سارسفيلد CAM, LW, RW 74 86 21 نيكو ميلاميد 20 إسبانيول LM, CAM, RM 74 86 22 عبد الله سيما 20 برايتون RM, ST 73 86 23 بيلي جيلمور 20 تشيلسي CM, CDM 72 86 24 فاكوندو بيليستري 19 مانشستر يونايتد RM 70 86 25 فرانشيسكو كونسيساو 18 بورتو RM 70 86 26 فابيو كارفاليو 18 فولهام CAM, CM 67 86 27 كادن كلارك 18 لايبزيج CAM, CM 66 86 28 أوليفر سكيب 20 توتنهام CDM, CM 75 85 29 محمد إحتارايان 19 يوفنتوس CAM, RM, CM 75 85 30 كورتيس جونس 20 ليفربول CM 73 85 31 مايكل أوليز 19 كريستال بالاس CAM, RM, LM 73 85 32 الان فيلاسكو 18 أتلتيكو إندبندينتي LM, LW, ST 73 85 33 إيلاش موريبا 18 لايبزيج CM 73 85 34 يوسف ديمير 18 برشلونة CAM, RM 70 85 35 كاسبر كوزلوفسكي 17 بوجون شتشين CAM, CM 68 85 36 أماد ديالو 18 مانشستر يونايتد RM 68 85 37 ستيب بيوك 18 هايدوك سبليت LM, LW 68 85 38 تاليس ماجنو 19 نيو يورك سيتي LM, CF 68 85 39 أستير فرانكس 18 فولفسبورج CM, CDM 67 85 40 جافي 16 برشلونة CM 66 85

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