فحوصات الزبيدي تؤكد غيابه عن مباراة السوبر السعوي أمام النصر

أخبار سلبية للتعاون قبل مباراة السوبر السعودي

تأكد بصفة نهائية غياب إبراهيم الزبيدي لاعب التعاون عن مباراة السوبر السعودي أمام النصر، والتي ستُقام في الرابع من يناير القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

وخضع اللاعب السعوي لفحوصات طبية في أحد المراكز المتخصصة خارج السعودية بعد أن عاودته الإصابة في عضلة الساق الخلفية مرة ثالثة منذ بداية الموسم الجاري، وقد أظهرت تلك الفحوصات حاجته للعلاج والتأهيل لمدة 6 أسابيع.

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ومن جانبه، أكد الدكتور خريف الخريف طبيب التعاون السابق أن الزبيدي لا يُعاني من شد عضلي في عضلة الساق الخلفية بل تمزق عضلي وهو ما يتطلب مدة أطول للعلاج والتأهيل.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حدد الساعة الثامنة والربع موعدًا لانطلاق صافرة البداية للمباراة التي ستجمع بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

وتُوج النصر ببطولة الدوري السعودي للموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، فيما نجح التعاون في تتويج موسمه الرائع بالفوز على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد.