صحيفة | أحمد موسى يُخفض راتبه للرحيل عن النصر

المهاجم النيجيري لا يود البقاء في النصر

زعمت صحيفة آيه سبور التركية أن أحمد موسى مهاجم النصر أبدى رغبته بتخفيض راتبه السنوي للرحيل عن الفريق والانضمام لفيناربخشة التركي.

وكان موسى قد ارتدى قميص الفريق السعودي في أغسطس 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة قُدرت بـ16.5 مليون يورو وهي الأغلى في كرة القدم السعودية.

العدالة والنصر .. الدفاع الأقوى، أندريا المذهل وأبرز أرقام مواجهة الإحساء

ولم يُقدم المهاجم النيجيري المستوى المأمول والمتوقع، إذ لم يلعب سوى 34 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 8، ومازال يبحث عن هدفه الأول في الدوري السعودي هذا الموسم رغم خوضه 6 مباريات.

وتتحدث الصحافة التركية منذ عدة أيام عن رغبة أحمد موسى بالانضمام لفيناربخشة، وأن هناك مفاوضات جارية بالفعل بين الطرفين.

وأفادت المصادر المتابعة أن المفاوضات تعثرت في البداية لعدم التوصل لاتفاق حول التفاصيل المالية، إلا أن موسى أبدى مرونة واستعداد لتخفيض راتبه السنوي بحيث يصل إلى 3.5 مليون يورو سنويًا.

وأضافت تلك المصادر أن موسى لا يشعر بالسعادة في الفريق السعودي خاصة بعدما أصبح تحت قيادة روي فيتوريا خارج التشكيل الأساسي للفريق، ولذا يود الرحيل وخوض مغامرة جديدة.

ولا يُمانع المدرب البرتغالي رحيل المهاجم صاحب الـ27 عامًا خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، إلا أنه يرغب بتعويضه بمهاجم أجنبي آخر ذو جودة ليُساعد الفريق في منافسته على دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا بجانب كأس خادم الحرمين الشريفين.