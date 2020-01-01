مكافأة مالية من إدارة النصر لأبطال السوبر السعودي

النصر نجح أخيرًا في الفوز بالسوبر

قررت إدارة النصر صرف مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق بعد فوزهم بلقب السوبر السعودي مساء أمس في جدة.

ونجح النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في هزيمة التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على لقب كأس السوبر السعودي بالتعادل 1-1.

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ويُعد ذلك هو اللقب الأول للنصر في تلك المسابقة بعدما فشل في الفوز به مرتين، فيما كانت تلك المحاولة الأولى للتعاون ولم تُكلل بالنجاح.

وكان التعاون قد تقدم خلال اللقاء بهدف لياندري تاوامبا قبل أن يخرج المهاجم الكاميروني مصابًا من أرض الملعب، وفي الشوط الثاني نجح عبد الرزاق حمدالله في إدراك التعادل للنصر الذي كان الطرف الأفضل خلال ذلك الشوط وقد أهدر عدة فرص محققة لتحقيق الفوز.

لقب السوبر السعودي 2020 هو الأول للنصر في عهد إدارته الجديدة برئاسة صفوان السويكت وإشراف عبد الرحمن الحلافي على فريق كرة القدم بالنادي، وقد تولى السويكت زمام الأمور بعد نجاحه في الانتخابات في يونيو الماضي ليخلف سعود آل سويلم الذي اعتذر عن مواصلة المهمة لظروف خاصة.