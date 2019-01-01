الأهلي يستأنف تدريباته، ويبحث عن مدير كرة

الأهلي يُواجه مشكلة صعبة في التدريبات

استأنف أمس الأحد فريق الأهلي السعودي تدريباته بعد نهاية فترة الراحة التي منحها المدير الفني كريستيان جروس للاعبين وبلغت 4 أيام بدأت يوم الأربعاء الماضي عقب الفوز على الجندل 4-0 في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الثلاثاء.

ويُواجه المدرب السويسري مشكلة كبيرة في قيادة التدريبات، إذ يغيب عن الفريق 15 لاعبًا لاستدعائهم من جانب منتخباتهم الوطنية للمشاركة في المباريات المقرر إقامتها خلال فترة التوقف الدولي الحالية والمقرة من فيفا.

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واستدعى المنتخب السعودي 3 لاعبين من الأهلي قبل أن يستبعد عبد الفتاح عسيري لتعرضه لإصابة عضلية في الساق، ليبقى مع الأخضر محمد العويس ومحمد خبراني، فيما ضم المنتخب الأولمبي السعودي 7 لاعبين هم محمد الربيعي وعبد الله حسون وعبد الباسط هندي ويوسف الحربي وعبد الرحمن غريب ومحمد المجحد وعلي الأسمري.

وتوجه عمر السومة للعب مع منتخب سوريا ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ويوسف البلايلي لمنتخب الجزائر لخوض غمار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وألفيس ساريتش للعب مع البوسنة في تصفيات يورو 2020، وأخيرًا دجانيني تافاريس للعب مع الرأس الأخضر في تصفيات القارة السمراء لبطولة الكان القادمة.

من جانب آخر، يبحث الأهلي عن مدير كرة جديدة يخلف المستقيل ماجد الطويرقي الذي قدم استقالته عقب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بعدما لاحظ وجود رغبة لدى الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالنادي إجراء تغيير إداري بجانب الفني أملًا في تحسن النتائج.