التحكيم السبب .. ليوناردو وبوتشيتينو يتهربان من المسؤولية عقب سقوط باريس

عبر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن إحباطه بعد توديع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.

باريس سان جيرمان خسر من ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليخرج النادي الفرنسي من البطولة بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويرى بوتشيتينو أن هدف ريال مدريد الأول، والذي جاء في الدقيقة 61، كان يجب ألا يحتسب، بسبب وجود خطأ على كريم بنزيما ضد جيانلويجي دوناروما حارس باريس.

بنزيما ضغط على دوناروما وهو يحاول التمرير إلى ماركينيوس ليسقط الإيطالي، وهو الموقف الذي أدى في النهاية إلى هدف "الملكي" الأول.

ماذا قال بوتشيتينو؟

المدرب الأرجنتيني قال في تصريحات ما بعد المباراة: "هناك شعور كبير بالظلم بسبب الهدف".

وأضاف: "هناك خطأ واضح من بنزيما ضد دوناروما، الحالة العاطفية للمباراة تغيرت، وكانت ضربة كبيرة لأننا كنا الفريق الأفضل".

وتابع: "كنا الأفضل في 180 دقيقة، لكن ريال مدريد لم يخسر شيئًا وهو متعادل 1-1، وألقى بكل شيء علينا".

ويصر بوتشيتينو على أن الهدف الأول لم يكن خطأ دوناروما، ودافع عن حارسه قائلًا: "لم يرتكب خطأ، لأنه تعرض لإعاقة واضحة".

وأردف: "لقد رأيت الصور 30 أو 40 مرة من كل زاوية، كان يستحق الحصول على خطأ، التفاصيل الصغيرة لها أهميتها، وحكم الفيديو المساعد لم ير أن هناك خطأ لصالحنا".

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واختتم بوتشيتينو: "لقد كان ذلك عاملًا حاسمًا أثر على الجو العام للفريقين، كنا الطرف المهيمن".

ليوناردو يدافع بوتشيتينو!

بعد المباراة، خرجت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية لتؤكد أن باريس سان جيرمان اتخذ قرارًا بإقالة بوتشيتينو، وأن أيام الأرجنتيني أصبحت معدودة في "حديقة الأمراء".

وقرر ليوناردو، المدير الرياضي في باريس سان جيرمان الرد على التقرير، بالتأكيد على أن بوتشيتينو جزء من مشروع النادي في الموسم الحالي.

وقال ليوناردو لمحطة "rmc sport" الفرنسية: "ليس علينا أن نلقي كل شيء في سلة المهملات، ليس علينا أن نبدأ من الصفر بعد كل خسارة، هدفنا هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وحتى نهاية الشوط الأول كنا بخير".

وتابع: "علينا أن نحسن هذا الفريق ونحافظ على روحنا المعنوية للعب في الدوري الفرنسي، وننهي الموسم بشكل جيد، علينا البقاء متحدين".

وأردف: "بوتشيتينو جزء من مشروعنا في الموسم الحالي، ليس هذا الوقت للتفكير في شيء آخر".

وأكمل متحدثًا عن الهزيمة: "من الصعب تقبلها، لا يمكننا أن ندفن كل ما قمنا به، من الصعب تحليل ذلك الآن".

وتابع: "كانت حادثة الخطأ على دوناروما حاسمة، لكننا كافحنا لإدارة تلك اللحظة لكن فقدنا السيطرة، نحن بحاجة للبحث عن حلول، لكن من العار أن يكون قرار الحكم مؤثرًا جدًا في تلك اللحظة".

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واختتم البرازيلي: "يجب أن نحافظ على هدوئنا، لقد ارتكبنا أخطاء، يجب أن نغير الأشياء ولكن لا ينبغي أن ننظر إلى الوراء في كل شيء، إنه أمر صعب، لكن حتى نهاية الشوط الأول كنا فريقًا منظمًا جيدًا".

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