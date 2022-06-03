التجميد وتخفيض الراتب .. عقوبات صارمة في انتظار ليفاندوفسكي

برشلونة يترقب موقف البولندي

يعتقد المحامي الرياضي كريستوف شيكهاردت أن بايرن ميونخ لديه اليد العليا في خلافه مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفكسي.

مهاجم بايرن خرج مؤخرًا للتأكيد على أن رحلته مع النادي الألماني قد انتهت، مطالبًا الإدارة بتسهيل رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بعد الفشل في التوصل لاتفاق حول التوقيع على عقد جديد، وسط ترقب من برشلونة للموقف تمهيدًا للتحرك لضم اللاعب.

وقال شيكهاردت في مقابلة مع صحيفة ميونخ المسائية:"هذا العقد مفعوله مستمر في كل محكمة عمل ألمانية دون أدنى شك، وبالتالي يجب الوفاء به من قبل الطرفين".

وإذا دخل المهاجم البولندي في إضراب سيكون أمام بايرن ميونخ عدة خيارات، كشف الخبير القانوني عن أهمها وأقربها للتطبيق.

Lewandowski wants to write a new chapter 📖 pic.twitter.com/TZbzDhHZ2i — ESPN FC (@ESPNFC) May 30, 2022

وواصل حديثه:"يمكن تخفيض راتبه وهناك بالتأكيد احتمالات لفرض عقوبات هائلة، ويمكن للنادي أيضًا تجميده تمامًا ووضعه في المدرجات".

وكان بايرن ميونخ قد علق مؤخرًا على موقف ليفاندوفسكي، من خلال أوليفر كان رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد رغبة النادي في بقاء اللاعب دون تمديد عقده لو لزم الأمر القيام بذلك.

يذكر أن المهاجم المخضرم البالغ من العمر 33 سنة، نجح في تسجيل 50 هدفًا وصنع 7 في 46 مباراة مع بايرن خلال الموسم الماضي.

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