روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ يؤكد أن مسيرته مع الفريق البافاري قد انتهت.

أكد روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ أن قصته مع فريقه الألماني قد انتهت إلى غير رجعة بعد التطورات الأخيرة التي حدثت في علاقته بالنادي.

جاء هذا في مؤتمر صحفي خاص بمنتخب بولندا، حيث أكد إن يتمنى ألا يقوم بايرن ميونخ بإجباره على اللعب لهم من جديد.

وقال ليفاندوفسكي: "قصتي في بايرن ميونخ انتهت، فبعد كل ما حدث في الأشهر الأخيرة لا يمكنني تخيل أي تعاون مثمر بيننا".

وأضاف نجم الفريق البافاري: "بايرن ميونخ نادي جدي، وأتمنى ألا يجعلوني أستمر معهم فقط لأنهم يستطيعون فعل ذلك".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن برشلونة اتفق مع ليفاندوفسكي على الانضمام لصفوفه لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

وأبدى بايرن ميونخ رفضه لرحيل اللاعب عدة مرات، وهو ما أغضب البولندي ووكيل أعماله بيني زاهافي الذي انتقد إدارة النادي البافاري.

جدير بالذكر أن عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، أي أنه لا يستطيع الرحيل في الصيف سوى بموافقة ناديه الألماني.